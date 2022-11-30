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趙露思穿「婚紗女王」仙氣滿點！性感鎖骨、直角肩全放送　粉絲都要美哭

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記者李薇／台北報導　圖／趙露思工作室官微、Giambattista Valli官網

演員趙露思憑藉《傳聞中的陳芊芊》一劇爆紅，後來又持續接演《且試天下》、《星漢燦爛·月升滄海》等作品，部部都是叫好又叫座，不只是很會選劇本，她百變的演技更是獲得許多人肯定，近日她出席紅毯活動，更是以兩套仙氣的禮服，在社群軟體洗版，美哭眾多粉絲。

＃紅毯穿搭

▲趙露思,傳聞中的陳芊芊,且試天下,星漢燦爛·月升滄海,Giambattista Valli,VERA WANG,禮服,穿搭,。（圖／趙露思工作室官微、Giambattista Valli官網）

趙露思最近登上大陸活動紅毯，以一身義大利設計師品牌Giambattista Valli的2022-2023秋冬禮服登場，白色基底雪紡紗質感，印上粉紅色花朵，展現出女性的柔美優雅，平口胸前設計製造出左右兩個垂墜的袖口，性感露出鎖骨跟直角肩，看起來超顯瘦。

▲趙露思,傳聞中的陳芊芊,且試天下,星漢燦爛·月升滄海,Giambattista Valli,VERA WANG,禮服,穿搭,。（圖／趙露思工作室官微、Giambattista Valli官網）

不過仔細對比官方模特兒的穿搭造型，可以發現趙露思悄悄把禮服的左右兩個袖口做了改變，垂墜感沒有了，反而是比較類似大平肩的設計，讓整件禮服看起來更貼身，也增添了俐落感，而且稍微V領的效果，顯瘦程度破表。

＃典禮穿搭

▲趙露思,傳聞中的陳芊芊,且試天下,星漢燦爛·月升滄海,Giambattista Valli,VERA WANG,禮服,穿搭,。（圖／趙露思工作室官微、Giambattista Valli官網）

在頒獎典禮上，趙露絲換上了另外一套更浪漫的禮服，出自「婚紗女王」VERA WANG 2022年秋季的設計單品，整件淺象牙色的真絲禮服，運用特殊絲滑材質創造俐落修身質感，上半身採用平口設計，顯露出女性最纖細的肩膀部位。

▲趙露思,傳聞中的陳芊芊,且試天下,星漢燦爛·月升滄海,Giambattista Valli,VERA WANG,禮服,穿搭,。（圖／趙露思工作室官微、Giambattista Valli官網）

更特別的是，這件禮服在袖子的呈現上，是從手臂以下垂到地面的長版風格，特別選用了歐根紗的材質，讓人視覺上會有跟禮服融為一體的效果，看起來份量感十足，可以襯托出趙露思的纖細體態，走動瞬間都有滿滿的飄逸效果。

關鍵字：

趙露思, 傳聞中的陳芊芊, 且試天下, 星漢燦爛·月升滄海, Giambattista Valli, VERA WANG, 禮服, 穿搭

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