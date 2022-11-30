寒流來襲！UNIQLO保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

記者王則絲／台北報導

雙11、黑五購物節大家是否買得過癮呢？如果在忙碌之中錯過的朋友們，UNIQLO、GU最新一波的感謝祭絕對要把握。UNIQLO自12／2～12／8推出年度最強感謝祭，寒流來襲保暖必備單品下殺66折；GU同時於12／2～12／8推出感謝祭，除了有眾多「邵雨薇同款」加入特價清單，保暖衣系列最低190元起。

▲UNIQLO防風無縫羽絨連帽外套，原價NT＄4,990，感謝價NT＄3,990。（圖／品牌提供，以下同）



▲UNIQLO特級極輕羽絨背心，原價NT＄1,490， 感謝價NT＄990。



本周台灣將迎來一波寒流，終於要有點冬天的感覺了！UNIQLO特別將保暖必備單品通通納入感謝祭優惠，包括男、女、童裝的羽絨背心、羽絨連帽外套、HEATTECH發熱衣T恤⋯⋯最多現省一千元。

▲UNIQLO無鋼圈美型胸（3D包覆），原價NT＄790，感謝價NT＄590、法蘭絨格紋襯衫超低價NT＄590。



民眾長期好評的日常服單品也跟著感謝祭下殺優惠，像是無鋼圈美型胸罩、法蘭絨格紋襯衫⋯⋯需要補貨、包色的朋友們就要趁此機會。

想替冬季或是出國旅遊添購保暖新裝，也不能錯過GU這回的感謝祭，品牌好友邵雨薇所示範的HEAT PADDED夾層外套將能提供極佳的擋風、保暖效果；日常則有她推薦的短版開襟外套，多種顏色滿足各種穿搭造型，皆有推出感謝祭限定優惠價。此外邵雨薇的必買清單中還有「多way連身裙」，針織衫與連身背心裙可以分開搭配，能輕鬆適應氣溫變化。

▲邵雨薇同款「HEAT PADDED夾層外套」，感謝祭期間限定優惠價1,290元。



▲邵雨薇示範「雙口袋短版開襟外套」，適合早晚溫差大的秋冬氣候，「GU感謝祭」限定優惠價690元。



▲GU「女裝多way連身裙」優惠價890元。



GU的「STYLE-HEAT保暖衣系列」亦於感謝祭期間推出指定款限時折扣100元優惠，有絕佳保暖效果，內刷毛材質穿起來更溫暖，在寒冷的季節當作內搭非常實穿，除了圓領、V領、U領上衣，還有內搭褲可選擇，最低190元就可入手。

▲GU「STYLE-HEAT保暖衣系列」指定款現折100元。



►UNIQLO迷幻印花「最美發熱衣」誕生！MARNI聯名最終回必須把握