14萬有找！日本「寶貝球鑽石」143個切面重現夢幻icon、配金色皮卡丘超夢幻

記者李薇／台北報導 圖／Baccarat官網、U-TREASURE IG

精靈寶可夢可以說是很多7年級生從小玩到大的回憶，不只是搜集寶可夢的過程很有趣，戰鬥畫面更是刺激，難怪從小孩到大人都為它瘋狂，最近寶可夢也推出很多厲害的周邊，其中，更是有10萬元的寶貝球鑽石上市，超奢華的單品，身為資深粉絲一定想擁有。

＃U-TREASURE 寶貝球鑽石，售價13萬5850元

擅長與各種卡通動漫合作的日本飾品品牌U-TREASURE，日前推出「寶可夢鑽石」，利用精細的切割技術，打造143個切面，讓鑽石在燈光的照耀下，會顯現出寶貝球的形狀，而且確保光澤度是最佳，讓人也可以享有奢華的鑽石光芒，搭配經典皮卡丘基座戒指，售價13萬5850元。

這個戒指可不是噱頭，除了中央的鑽石是透過特殊切割呈現之外，旁邊的皮卡丘都是18K黃金製作，戒指本體則是鉑金製造，可愛又栩栩如生的設計，連細節都顧好顧滿，身為資深粉絲收到這一只，立刻說Yes了！

＃Baccarat 水晶寶貝球，售價美金430元（約1萬3282台幣）

慶祝寶可夢誕生25周年，特別與法國百年奢華水晶品牌巴卡拉（Baccarat）合作，推出兩款皮卡丘跟寶貝球擺飾，其中，限量版的皮卡丘水晶裝飾，是與日本設計師藤原浩合作設計，全球限量25隻，已經全部賣光，獨特的切面搭配小巧的耳朵跟閃電尾巴，保留原創又有獨特藝術美感。

▲Baccarat與藤原浩攜手合作的限量25隻皮卡丘。（圖／翻攝自Baccarat官網）



另外，寶可夢裡面不可缺少的元素「寶貝球」，這次也成為巴卡拉水晶創作的重點之一，澄澈精緻的經典設計，在中央運用金色腰帶刻畫出寶貝球的真實樣貌，而且僅在8個城市店面販售，包括：東京、巴黎、紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、北京。