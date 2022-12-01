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UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

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記者王則絲／台北報導

雙11、黑五購物節大家是否買得過癮呢？如果在忙碌之中錯過的朋友們，UNIQLO、GU最新一波的感謝祭絕對要把握。UNIQLO自12／2～12／8推出年度最強感謝祭，寒流來襲保暖必備單品下殺66折；GU同時於12／2～12／8推出感謝祭，除了有眾多「邵雨薇同款」加入特價清單，保暖衣系列最低190元起。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO防風無縫羽絨連帽外套，原價NT＄4,990，感謝價NT＄3,990。（圖／品牌提供，以下同）

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO特級極輕羽絨背心，原價NT＄1,490， 感謝價NT＄990。

本周台灣將迎來一波寒流，終於要有點冬天的感覺了！UNIQLO特別將保暖必備單品通通納入感謝祭優惠，包括男、女、童裝的羽絨背心、羽絨連帽外套、HEATTECH發熱衣T恤⋯⋯最多現省一千元。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO無鋼圈美型胸（3D包覆），原價NT＄790，感謝價NT＄590、法蘭絨格紋襯衫超低價NT＄590。

民眾長期好評的日常服單品也跟著感謝祭下殺優惠，像是無鋼圈美型胸罩、法蘭絨格紋襯衫⋯⋯需要補貨、包色的朋友們就要趁此機會。本次UNIQLO感謝祭滿額贈綁定會員首三日消費滿2,500元，即送BRUNO獨家首次聯名保溫杯；網路商店或實體店鋪消費滿千元，除了贈送京盛宇祝福御守袋茶，另可加碼抽BRUNO電烤盤、掛燙機⋯⋯等小家電。

想替冬季或是出國旅遊添購保暖新裝，也不能錯過GU這回的感謝祭，品牌好友邵雨薇所示範的HEAT PADDED夾層外套將能提供極佳的擋風、保暖效果；日常則有她推薦的短版開襟外套，多種顏色滿足各種穿搭造型，皆有推出感謝祭限定優惠價。此外邵雨薇的必買清單中還有「多way連身裙」，針織衫與連身背心裙可以分開搭配，能輕鬆適應氣溫變化。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇同款「HEAT PADDED夾層外套」，感謝祭期間限定優惠價1,290元。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇示範「雙口袋短版開襟外套」，適合早晚溫差大的秋冬氣候，「GU感謝祭」限定優惠價690元。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲GU「女裝多way連身裙」優惠價890元。

GU的「STYLE-HEAT保暖衣系列」亦於感謝祭期間推出指定款限時折扣100元優惠，有絕佳保暖效果，內刷毛材質穿起來更溫暖，在寒冷的季節當作內搭非常實穿，除了圓領、V領、U領上衣，還有內搭褲可選擇，最低190元就可入手。

且這回感謝祭還有驚喜加碼，活動期間使用GU APP於網路商店消費，或於實體店舖結帳時掃描GU APP會員條碼，就有機會抽台北－東京單人來回機票；首三日消費滿1,500元即可獲得旅遊必備的限量款「極優旅行小包」。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲GU「STYLE-HEAT保暖衣系列」指定款現折100元。

►UNIQLO迷幻印花「最美發熱衣」誕生！MARNI聯名最終回必須把握

關鍵字：

UNIQLO, GU, 感謝祭, 發熱衣, 保暖, 特價, 優惠

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