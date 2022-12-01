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18萬倒數月曆台灣VIP訂了！　萬寶龍加碼推滑雪圖案配件超Q

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▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍2022聖誕限定版倒數月曆限量100組，187,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今天邁入12月，可以開啟倒數月曆等待聖誕節來臨了，萬寶龍（Montblanc）全球限量100組、要價187,000元的白朗峰輪廓Happy Holiday倒數月曆，果然吸引台灣VIP下訂，期待每日開箱的驚喜；沒能入手精品級的倒數月曆，也能從最新的大師傑作系列聖誕限定款皮件著手，包面上呈現雪山美景與滑雪圖案，充滿童趣。

▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍2022聖誕限定版倒數月曆，藏有最新推出小型皮件、書寫工具、文具和配件，還有6款僅在月曆提供的獨家文具。

▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列聖誕限定款手拿包，27,800元。

萬寶龍大師傑作系列聖誕限定款皮件，向品牌的起源和靈感之源白朗峰致敬，因此在卡夾、書寫工具收納套、可穿戴手機保護套和鑰匙包等配件上，呈現映襯著藍天的雪白山峰景致，而滑雪者沿著山坡滑下，或在空中跳躍，動感設計相當吸睛，當中手拿包備有3種款式，另有滑雪者拿著巨型萬寶龍鋼筆望著山頭的圖案。

▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列聖誕限定款6卡式卡夾（左）7,100元，可攜手機包22,200元。

同樣深受商務人士喜愛的TUMI，也備有不少外型與實用兼具的配件，作為聖誕禮物或自用兩相宜，旗下Alpha配件系列融合創新、高性能和實用性，採用品牌獨有FXT®防彈面料製成的卡片夾和短夾，其編織和特殊塗層使其耐用耐磨程度可媲美標準彈道尼龍材質，禁得起頻繁使用的考驗。

▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲TUMI Alpha3藍灰色卡片夾（左起）4,000元，卡片夾4,000元，短夾5,800元。（圖／TUMI提供，以下同）

▲▼Montblanc,TUMI 。（圖／公關照）

▲TUMI金棕色拉鍊收納包（右）3,900元，小收納包（上）1,800元，登山扣2,200元。
 

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, TUMI

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