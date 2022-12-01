張軒睿搶戴帝舵得獎錶　歲末佳節犒賞自己剛剛好

▲張軒睿佩戴TUDOR Black Bay Ceramic 皮膠合成錶帶款，153,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（TUDOR）在歲末佳節來臨之前，於台北101購物中心呈現全新概念店，男星張軒睿與鳳小岳搶先體驗黑、紅、白色調的時尚又舒適的賞錶空間，也鑑賞近日熱賣錶款，不約而同表示最欣賞帝舵表＃BornToDare天生敢為的精神，更加激勵自己在演員之路勇於接受挑戰，而腕錶精準可靠又融合藝術美學的設計，在節日氣氛濃厚的時節裡，是犒賞自己的最佳選擇。

▲鳳小岳佩戴TUDOR Black Bay GMT S&G腕錶，177,000元。

張軒睿所戴的帝舵表為酷黑的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）腕錶，在去年「鐘錶奧斯卡」日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）榮獲小指針獎（Petite Aiguille Prize）；鳳小岳則選擇復古配色的Black Bay GMT S&G 黃金及鋼錶帶，具備實用的多時區功能，內外兼具的設計被視為冬日佳節送給自己的優質選。

▲萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕錶，102,000元。（圖／萬寶龍提供）

而最能呼應冬季氛圍的機械錶，當屬萬寶龍（Montblanc）1858系列Iced Sea日期顯示自動機械腕錶，不僅是品牌首款經過認證的潛水錶，另一特色是藍色面盤獨特的冰凍感圖案，靈感源自躍入寒冰、潛進下方冰川水域，呈現冰裂紋與隆冬相呼應也具高辨識度，可自行更換為V形精鋼錶鍊或橡膠錶帶，輕鬆轉換風格。