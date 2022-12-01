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米倉涼子愛吃台灣鳳梨酥　魔鬼身材竟穿高跟鞋練出來

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▲▼ 米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子秀嫩芽綠的Fendi Match運動鞋，45,000元。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801）

記者陳雅韻／台北報導

日本戲劇女王米倉涼子近日忙著配音，進錄音室穿搭雖然休閒，但從細節處仍透露明星風範，一身寬鬆又不失女人味的黑裝，搭配亮眼的嫩芽綠色運動鞋，出自她擔任品牌大使的FENDI最新設計，鞋舌上飾有慶祝Baguette手袋問世25周年的Baguette口袋細節，一雙要價45,000元；而休息空檔時吃什麼點心呢？答案揭曉，是來自台灣的佳德鳳梨酥！

▲▼ 米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子開心獲得來自台灣的佳德鳳梨酥。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801）

米倉涼子似乎對台灣水果情有獨鍾，曾分享早午餐吃歐姆蛋、生菜、小番茄與台灣鳳梨，補充滿滿的維他命C；這次曬出台灣知名鳳梨酥，雖然不是她盡量攝取的原型食物，但她依然難敵美味點心誘惑。

▲▼ 米倉涼子 。（圖／翻攝IG）

▲47歲的米倉涼子多年來始終保持窈窕的魔鬼身材。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801）

雖然對甜點難以抗拒，47歲的米倉涼子依然能維持窈窕的魔鬼身材，身高168公分的她長腿尤其迷人，秘訣在於她長年做皮拉提斯，並有泡澡促進新陳代謝與走路鍛鍊腿部線條的習慣，她也會穿5公分以內的高跟鞋練習挺胸與提臀，但時間不會過長以免造成反效果。

關鍵字：

米倉涼子, FENDI

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