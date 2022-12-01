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掛在聖誕樹上也可以！「吊飾禮盒」盤點，可愛到每個都想要

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記者曾怡嘉／粽合報導

年末節慶氣氛越來越濃，不少美妝品牌推出小巧可愛的吊飾感聖誕禮盒，是禮物也可掛在家中裝飾，或是擺在聖誕樹下增加過節氣氛，不管是送禮或自用都適合。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES靜心小確幸（晚間舒緩/心靈之沐），540元。

可愛的吊飾造型，內含讓人放鬆的小容量沐浴油，可愛的價格讓人可輕鬆入門，更是交換禮物的首選，充滿節慶感的造型也能為家裡和辦公空間增添濃濃聖誕氛圍。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲Jurlique 隨身護手霜禮盒（玫瑰護手霜15ml x3+薰衣草護手霜15ml x3），1,100元。

集結明星熱銷手霜，兩款香氛一次擁有，小尺寸幫助隨身攜帶，為雙手肌膚帶來滋養呵護，搭配不同香氛隨時轉換心情。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 繽紛限定版彩球櫻花小屋，650元。
以鮮豔奇幻的童趣筆觸，打造限定版彩球，內含亞洲女性最喜愛的人氣櫻花系列，包括櫻花美體乳、櫻花沐浴膠和櫻花護手霜。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 284 2022 年聖誕限量迷你蠟燭三重奏，2,350元。

集結品牌三款熱賣香氛蠟燭：扁柏沾滿露水的木頭香氣；菸草的溫柔與陽剛完美平衡；黑橡木讓人平靜放鬆，猶如置身北歐森林中。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲SABON 以色列綠玫瑰 沐浴保養禮盒(限定包裝)，1,180元。

女生最愛的香氣，一次感受身體乳液與沐浴油的雙重饗宴，讓肌膚無比柔軟滑嫩，並散發綠玫瑰清新鮮活的花香。

關鍵字：

聖誕禮盒, 交換禮物, 美妝

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