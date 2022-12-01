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星巴克12月「連續28天」買一送一　滑手機1分鐘馬上賺一杯

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克連續28天推買一送一抽獎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

12月份來得正好，天氣漸漸轉涼讓過節氣氛更濃郁，星巴克從來不會放過12月，果然在12／1就放送數位體驗讓消費者享優惠，而且還是少見的「連續28天」長天數，讓你一路玩到耶誕節後，是不是超有誠意！85度C則續推「周五咖啡日」，推中大杯咖啡系列第二杯半價優惠；cama cafe則在12／2迎來年度會員日，飲品全面8.5折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克從12／1起至12／28期間推出「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」活動，消費者只要進入活動頁面，選擇一張自己的耶誕卡片，刮出內容即可獲得優惠券，包括買一送一、第二杯半價等優惠通通手到擒來，兌換期間為獲券日+2天，從每日上午11點至晚上8點可致店兌換。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

請注意使用限制，優惠不適用於車道與行動預點服務、管制區門市、台積電系列門市、高鐵門市、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西大、淡海門市。

此外，星巴克在12／14前另推出南瓜派系列飲料好友分享，即起至12／14活動期間至門市購買南瓜派風味那堤、南瓜派風味冷萃咖啡、南瓜派風味氮氣冷萃咖啡、南瓜派風味咖啡星冰樂、特選南瓜派風味那堤，兩杯大杯以上風味、冰熱皆一致的上述飲品，其中一杯由星巴克招待。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

85度C在12月份的每周五也推咖啡日優惠，中大杯咖啡系列第二杯半價；周三則有黑糖珍珠系列第二杯半價優惠，包括黑糖珍珠奶茶、黑糖珍珠鮮奶2款，冰熱均有提供優惠。

▲85度C春假優惠,星巴克買一送一。（圖／85度C提供）

cama café也照例在12月舉行年度會員日活動，12／2與12／9限定兩天，門市商品包括飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具全面85折優惠，請注意優惠不含餅乾、麵包、蛋糕、輕食，另豆留森林旗艦店、豆留文青旗艦店不適用。

▲cama café推優惠,星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, cama

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