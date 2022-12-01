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風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意

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▲▼ JLC,VCA 。（圖／公關照）

▲積家Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」仙鶴腕錶，3,050,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

積家（Jaeger-LeCoultre）Rendez-Vous Sonatina約會系列腕錶最為人稱道的設計，是透過錶殼側面的錶冠可調校位於面盤邊緣的金色星星，用於指示特定的約會時間，當設定時間來臨，腕錶會響起清脆鐘聲提醒赴約，浪漫的妙音響時功能外，再搭配生動畫面吸引目光，品牌推出3款別具東方風情的Peaceful Nature靜謐大自然腕錶，結合漆藝、微繪工藝和寶石鑲嵌於面盤描繪仙鶴、翠鳥與錦鯉姿態，各限量10只。

▲▼ JLC,VCA 。（圖／公關照）

▲積家約會系列妙音響時「靜謐大自然」錦鯉腕錶，3,050,000元。

從亞洲藝術中的自然風光為靈感，積家為Rendez-Vous Sonatina約會系列創作靜謐大自然主題腕錶，讓人聯想到古典的花鳥畫。3款腕錶分別呈現在松樹上展翅盤旋的仙鶴、棲息在長壽梅上的翠鳥、在柳樹下優游的錦鯉，在東方文化中各有長壽、幸福與富足等美好寓意，讓精緻的工藝錶款更為討喜。

▲▼ JLC,VCA 。（圖／公關照）

▲積家約會系列妙音響時「靜謐大自然」翠鳥腕錶，3,050,000元。

3款Rendez-Vous Sonatina約會系列創作靜謐大自然主題腕錶栩栩如生的面盤，均由積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊手工製作，第一步是為錶面層層疊加上漸變色漆面，營造出閃耀光澤的背景，才能開始模仿蒔繪漆藝以金色漆料畫出極細小的圓點，再運用類似布面油畫的繪畫技巧，進行微縮彩繪，最後於細節處點綴金箔，並覆上半透明漆面保護迷人景致。

▲▼ JLC,VCA 。（圖／公關照）

▲3款約會系列腕錶面盤完全由積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊手工製作。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也以詩意時計著稱，旗下Extraordinary Dials非凡工藝錶盤系列，結合珠寶鑲嵌、琺瑯彩繪、雕刻等工藝，屢屢創造驚喜，且數量珍罕，深受收藏家追捧，當中以大自然主題作品最具代表性，以 Charms Coccinelle Féerique腕錶為例，讓人一眼認出是梵克雅寶之作的18K白金仙子好似玩著鑽石球，與凸圓形琺瑯的瓢蟲一起當主角，而錶殼側邊的小吊飾也是瓢蟲造型，模樣可愛；另一款描繪紫丁香、番紅花的Charms Extraordinaire Désir腕錶，則以雕刻珍珠母貝飾以細工彩繪，迷人色調與鑲嵌白鑽、粉紅色和紫色藍寶石的錶圈相呼應。

▲▼ JLC,VCA 。（圖／公關照）▲▼ JLC,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Charms Coccinelle Féerique腕錶，2,310,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

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▲梵克雅寶運用彩繪、雕刻珍珠母貝與珠寶鑲嵌工藝創作Charms Extraordinaire Désir腕錶，2,240,000元。

關鍵字：

風Luxury, 積家, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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