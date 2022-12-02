4款迷你包實用指數爆表　Prada羊絨萌翻天、Celine新款有望成It Bag

實習記者黃麗頻／綜合報導

儘管小廢包萌翻天，能為整體穿搭添增亮點，不過都沒有迷你包來得實用，看似小巧、只比小廢包來得大一點，卻有著無底洞般的容量，以下搜羅4款兼具可愛實用的迷你手提包，Celine新款有望成為下一個 「It Bag」！

＃Celine Mini 16 in Satinared Calfskin

縱使忙於全球巡迴演唱，身為Celine品牌代言人的Lisa，也不忘親身演繹全新Celine 16迷你手提包，Celine將熱門包款 16 Bag再縮小，為整個系列注入新氣象；Mini 16選用小牛皮製作而成，內襯則採用羊皮，打造出高質感的優雅手袋，其次，隱藏式的接縫工法，使包款更加堅固、紮實，更擁有「掛肩、斜背及手提」三種背法，無論是日常上班或是休閒風格，都能完美展露時尚態度。

＃Prada Panier 羊絨皮迷你手袋

毛茸茸的手袋最適合冬天了！憑藉著去年毛絨手袋的好成績，Prada今年冬天一口氣將品牌的經典包款，通通換上全新樣貌；這款Panier羊絨皮迷你手袋，以柔軟羊皮縫製而成，手袋外觀連同品牌吊飾，皆包裹滿滿的羊絨毛，細緻的接縫處質感滿分，更貼心設置腳釘，讓使用者不必擔心包包底部會弄髒，除了有皮革手柄還有可拆式的肩帶，一包兩用佔據整個冬天！

▲Prada Panier 羊絨皮迷你手袋，NT$105,000。（圖／翻攝自Prada官網）

＃Louis Vuitton Cluny Mini

小包擁護者絕不能錯過這款「最耐裝小包」！LV全新包款「Cluny Mini」採用One Tone手法，從手柄到品牌吊飾全是同色系搭配，上窄下寬的外觀設計，加上選用水波紋Epi皮革，打造出從頭到腳散發魅力的精緻手袋，值得一提的是，該包款附有「品牌標誌及Monogram花卉圖案」的雙面提花肩帶，為低調氛圍增添一絲活潑調性，成熟中帶點俏皮感。

▲Louis Vuitton Cluny Mini，NT$85,500。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

＃Jacquemus Le Chiquito Noeud

Jacquemus的經典手袋系列「Le Chiquito」，其中超級迷你包不僅風靡全球，更是炙手可熱的搶手貨，不過在2021的春夏秀場上，Jacquemus推出經典手袋「變奏款」Noeud，一夕成為品牌最火熱的商品之一；延續Le Chiquito的梯形設計，Noeud將手柄延長，使包款除了能斜背、手提，還能作為時下最流行的「腋下包」，讓品牌傳奇之作煥然一新，添入新風采。

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