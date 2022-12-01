Joy穿上最可愛奶白雪靴！TOD’S 最新聯名「美式運動風」豆豆鞋也進化

記者鮑璿安／台北報導

這幾天終於感受到些許寒意，冬天少不了長靴的存在，在最新TOD’S X 8 MONCLER PALM ANGELS 聯名系列中，為招牌W.G. 靴帶來煥然一新的設計， Red Velvet成員Joy更親自示範。《ET FASHION》盤點更多2022秋冬系列高筒靴，保暖還能兼具時尚感！

▲Joy演繹Tod’s x 8 Moncler Palm Angels W.G.白色短靴。（圖／品牌提供）

Tod's南韓品牌大使Joy此次演繹Tod’s x 8 Moncler Palm Angels W.G.白色短靴，這一聯名保留了W.G. 靴最具特色的厚底造型，再加入山系運動服元素，使其兼具雪靴以及登山靴的性能。最重要是裸白色系與聯名標誌碰撞下非常搶眼，Joy運用條紋連身裙搭配，側坐露出長腿線條，加上泡泡長襪的修飾立刻增添可愛氣息。

另外，Tod’s 經典的 Gommino 豆豆鞋則從過去的紳士態度轉變為濃郁美式運動風情，點綴了火焰圖案超搶眼，在今年底獻上兼具工藝與設計感的全新演繹。

▲TOD’S X 8 MONCLER PALM ANGELS 聯名系列豆豆鞋。（圖／品牌提供）

【看更多秋冬靴款】

UGG今年再次與王逢陳合作推出全新聯名鞋款，設計靈感源自「陰陽二元論」，秉承設計師的未來現代美學，運用獨特的層次設計，將UGG經典Classis靴款解構出涼鞋和靴子兩種模組。秋冬新品也包括了Y2K元素的繽紛防水雨靴、毛絨拖鞋款式，外出時相當便利。

▲（依序）UGG今年再次與王逢陳合作推出全新聯名鞋款；秋冬繽紛防水雨靴。（圖／記者湯興漢攝）

精品FENDI則是在Baguette包款滿25歲之際，以該包款為主軸無限延伸至服裝及配飾設計之中，包括了Baguette造型高筒靴以及造型襪套組可搭配。

▲（依序）FENDI Baguette造型高筒靴；Baguette造型襪套組 。（圖／品牌提供）



