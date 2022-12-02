星巴克12／2限定一天商品85折　滿額再送買一送一

▲星巴克12月推出耶誕派對優惠，店內商品當天打8.5折。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

12月才一開始，星巴克就活動連發，不但從12／1至12／28長達28天祭出數位活動優惠，其一年僅2天的購物派對，也在12／2推出首發，當天店內祭出全品項8.5折，有選定哪個隨行杯或馬克杯的消費者，快趁派對開始衝啊！消費滿額再送買一送一小白單，在12／5前都可以使用。

星巴克一年推出2次耶誕購物派對優惠，第一次日期訂在今年12／2，適逢即將邁入耶誕、跨年與農曆新年的歡慶假期，讓消費者能在歲末能好好從生活上使用的物品、裝飾小物換新療癒，當天店內全品項推出8.5折優惠，優惠產品不包含飲品、服務、飲料券、隨行卡與儲值，此外將暫停提供含飲料之糕點套餐組合(早餐／午晚餐／一般套餐／現烤與專案套餐組合)，僅提供糕點單品點購8.5折。

然而，在11月所發表的多款耶誕小物，包括隨行杯、馬克杯、包包與相關生活配件等，都能享有優惠特價，活動當天消費滿500元，還可加碼獲得飲品買一送一小白單，能在12／5前做使用。

另外星巴克近期公佈2022年最後一波聯名商品，是與知名網路影集「艾蜜莉在巴黎(EMILY IN PARIS)」合作，擷取了影集中女主角艾蜜莉甜美樂觀的個人風格，以輕快浪漫的法式情調帶來一系列時髦又引人注目的日常用品，大量運用亮眼甜美的粉紅色，點綴以標誌性的鐵塔吊飾，或是以大片繽紛盎然的花卉圖案為設計，彷彿帶來了整個巴黎的春光明媚，更反映了影集中主角們即使跌跌撞撞但仍然盡情享受生活的魅力，預計將在12／7開賣，或許在第二波派對優惠時，也有機會能買到喔。

無獨有偶的，cama cafe每年兩度的會員回饋日，也在12／2與12／8限定2天展開，當天店內針對cama cafe會員，包括飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具皆有最低8.5折優惠，請注意優惠不含餅乾、麵包、蛋糕、輕食，此外在豆留森林旗艦店、豆留文青旗艦店不適用會員日優惠。