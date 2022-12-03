LIFE・經典／星巴克擴大「循環杯租用計畫」　用很有格調的方式做環保

▲星巴克擴大循環杯計畫，預計年底前深入全台門市。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

星巴克近期宣布，今年12月在全台60間門市擴大導入「循環杯租用計畫」，希望可以減少一次性杯材的使用，讓地球減少更多垃圾，消費者只要先預付押金，使用循環杯購買飲料，即使外帶也很方便，只要在7日內回到星巴克門市歸還即可，少拿一個紙杯塑膠蓋，地球就少一個萬年垃圾。預計在明年底前此服務會導入全台門市，讓租借歸還更加方便。

台灣星巴克自7月下旬於後山埤及桃園縣府兩家門市導入循環杯機台後，在12月起擴大循環杯專案規模，導入桃園地區48家門市、台北內湖8間門市及台北時代、時代百貨B2門市，目前總計共60家門市提供「循環杯服務」，呼應全球星巴克將於2030年前將碳排放量、用水量和垃圾量減少50%的目標與承諾，並邀請消費者一起為促進環境永續盡一份心力。

外型簡約、設計清爽的循環杯，看似是一個簡單的回收服務，卻藏有許多細膩的考量，觀察到消費者之所以使用外帶紙杯，一部分也是為了品牌價值，而循環杯的設計解決了這一點，還附帶環保意識，對於會員或是經常前往消費的族群，皆能更有使用意願。

消費者只要登入星巴克APP，在提供循環杯計畫之門市點購飲料，每杯預扣押金50元即可租借循環杯，從借杯日起計算在7天內，攜帶循環杯至提供服務門市臨櫃、或於門市內的KIOSK還杯機台，掃瞄星巴克APP內的還杯辨識碼，再掃描杯子上的QR Code即可進行還杯，成功歸還循環杯後，系統將退回預扣押金至會員帳號。

業者表示，回收之循環杯皆依照政府相關作業指引進行洗滌及有效殺菌，並定期送第三方單位SGS檢驗清洗品質，確保循環杯衛生安全無虞，顧客可以安心使用，其服務也將於2023年陸續導入其他門市，至明年底前，全門市都能提供循環杯服務。

針對今年冬天出現的潮濕與氣溫變化，我們或許能對地球氣候改變更有感受，永續不僅為他人而做，也為自己、後代人們而做，今天少用一個一次性塑膠杯，地球就少一個萬年垃圾，地球的永續沒有國籍、種族、你我之分，紙杯內膜的防水處理，讓紙杯成為復合材質，事實上在台回收率不到10%，幾乎有90%都被當成垃圾廢棄，在我們享受便利的同時，也該知道這一點。

所以，請盡量使用，能一直重複裝填飲料的環保杯、外帶杯、保溫杯，或響應品牌的重複使用機制與服務，星巴克除循環杯計畫之外，也在2022年初啟動珍食計畫，為減少食品浪費，從而減低碳排放量，每日會將當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類及現烤類，於當天晚間7點後以七折販售。