凱特王妃綠格紋裙勾纖細腰身　訪美時尚外交獲外媒盛讚

記者王則絲／外電報導

英國威爾斯親王威廉和凱特王妃（Kate Middleton）於美國時間11月30日抵達波士頓，展開為期3天的海外參訪，這回凱特王妃又以卓越的時尚外交奪得版面，在與波士頓市長吳弭（Michelle Wu）會面時，一襲綠色格紋裙裝勾出腰身，獲得外媒盛讚。

▲凱特王妃與威爾斯親王威廉飛抵波士頓。（圖／達志影像）



威廉和凱特這次來到波士頓，為兩人睽違近8年再次出訪美國，因此備受關注，此行目的主要是參加由威廉設立、為鼓勵環保所創立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮；30日抵達機場時，凱特與威廉皆穿著筆挺的西裝造型亮相，凱特身上的Alexander McQueen深藍紫色西裝剪裁十分修身，透過素雅造型襯托耳際來自黛安娜王妃傳承下來的的藍寶石耳環。

▲凱特王妃換上綠色格紋裙致敬綠色生活主題與聖安德魯日。（圖／達志影像）



於Earthshot Prize發佈會上，威廉和凱特與波士頓市長吳弭等人會見，凱特為呼應當晚的主題「綠色生活」，以及表示致敬聖安德魯日，特別換上一襲BURBERRY的深綠色格紋裙裝，腰間的抓皺設計在低調中製造亮點，凸顯腰部纖細的曲線，手提同色系的Mulberry手袋、並外罩Alexander McQueen的外套以及Shyla London的耳環，全身充滿英倫風味的高雅造型，獲得外媒以及網友們的盛讚；而威廉和凱特是否會與同在美國的哈利和梅根見面，也將會是民眾關心的皇室話題焦點。

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