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高質感「精品亞麻包」推薦　Rosé同款CP值超高、Chloé Woody萬年不敗

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實習記者黃麗頻／綜合報導

亞麻有著高透氣及清爽等特性，時常被用在夏季服飾單品上，許多人不知道的是，其實亞麻主要栽種在寒冷地區，且不需要任何肥料幫助就能生長得很好，因此被稱作「環保植物」，不易吸附髒污的特質，也被廣泛運用在各種包款上，以下精選4款精品包，一起來感受亞麻的魅力！

＃Saint Laurent Noe Rive Gauche 亞麻水桶袋

作為品牌的熱賣系列的生力軍，YSL Rive Gauche水桶袋在剛開賣時，就已經多次出現在「人間YSL」Rosé身上，俐落的直筒身形，搭配簡潔的品牌標誌和可調節式的肩背帶，以及一個可拆式拉鏈小袋，貼心設計使包款更適合日常使用，中性魅力無限噴發。

＃Chloé Mini Woody Tote Bag

Chloé熱門榜上屹立不搖的Woody系列，絕對是亞麻包款中的經典之最，擁有「法式文青包」美名的Woody，其輕鬆簡約的風格，吸引廣大女生的熱愛，迷你款精巧卻具備極大的容量，貼心的內袋設計，兼具時尚及實用性，難怪會成為Chloé萬年不敗的商品！

▲高質感亞麻精品包特蒐。（圖／翻攝自IG,官網）

▲Chloé Mini Woody小巧實用、經典不敗。（圖／翻攝自Chloé官網）

＃Bally Cleoh XS 米白帆布小水桶包

瑞士百年精品品牌Bally以皮革聞名全球，日前推出Cabana系列迷你包款，其中Cleoh小水桶包一上市立馬售罄，火熱程度由此可見；簡約的直筒外型，正面裝飾品牌標誌，採用抽繩包口設計，並配有可調節式肩帶，絕對是實用型的日常包款！

▲cos,bally。（圖／Cos授權提供）

▲Bally水桶包簡約百搭，Cos背起來超級生火。（圖／Cos授權提供）

＃Jacquemus Le grand Bambino

作為Jacquemus當家手袋，Le grand Bambino也跟上亞麻熱潮，材質採用49%亞麻、33%棉及18%腈綸製作而成，同時採納Le grand Bambino獨有的細節設計，如隱藏式的磁性翻蓋扣、頂部手柄，並保留亞麻最原始的米白色，搭載品牌經典五金細節，一展優雅恬靜風采。

▲高質感亞麻精品包特蒐。（圖／翻攝自IG,官網）

▲Jacquemus也跟上亞麻熱潮，一展優雅恬靜風采。（圖／翻攝自IG＠jacquemus）

►4款迷你包實用指數爆表　Prada羊絨萌翻天、Celine新款有望成It Bag

►GUCCI展出270萬元喜馬拉雅鱷魚包　加碼公開從未曝光的極美禮服

關鍵字：

亞麻精品包, 亞麻, Saint Laurent, Chloé, Bally, Jacquemus, Rosé

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