空氣清淨機3大NG用法！放角落、面對牆壁都錯了

文／C編

現代社會工業發達、廢氣排放量多，尤其是住在市區的人，更是常常覺得空氣品質不佳，這時，空氣清淨機就成為很重要的工具，選擇好的機型很重要，但使用方式同樣扮演關鍵角色，以下3大NG用法就要特別注意。

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1.放在家中角落NG！

很多家庭受限坪數問題，都會把空氣清淨機放在不常經過的角落，除了美觀，動線也方便，其實這樣很容易只過濾某一區域，建議放在空氣比較流通的地方，像是玄關、窗戶旁等位置，當然放在室內空間中央，最可以達到全面的換氣。

2.出風口對牆壁NG！

一般空氣清淨機都有進風口跟出風口，在擺放的時候，建議出風口要朝人所在或經常活動的位置，千萬不要對著牆壁，否則乾淨的空氣排出之後，就會立刻揚起角落的灰塵，更容易破壞空氣品質，最好是出風口前方、沒有阻礙的地方最佳。

3.打開門窗也NG！

想有擁有好的空氣品質，盡量是把門窗都關起來的狀態下，進行全面空氣過濾，如果開窗的話，過濾速度通常比不上空氣流動的速度，這樣等於機器白白運轉，所以建議需要過濾的空間，先暫時把窗戶關起，能比較達到高速率的淨化效果。

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