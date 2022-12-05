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靜思書軒「本草飲」下殺每包約44元　8種草本萃取、溫和又健康

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文／C編

年末是送禮的最佳時節，尤其禮盒更是受歡迎，「Her森森」推出多款「靜思書軒」本草系列組合，包括隨時沖泡飲用的草本飲品、濃縮液等，以嚴選的草本成分，溫和地保養身體，無論送人或自己喝都適合。

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▲靜思書軒,Her森森。（圖／Her森森）

▲2022歲末感恩本草15ml濃縮液6盒＋贈1盒濃縮液組，原價6300元、特價4590元，點我購買

這次推出的組合相當多，最推薦、也是最划算的系列，就是「2022歲末感恩本草15ml濃縮液6盒＋贈1盒濃縮液組」，原價6300元、特價4590元，相當於一盒只要655元，一盒15包，每包約44元，連一杯咖啡都不到的價格，就可以滋補養顏，當然划算。

淨斯本草飲濃縮液跟市面上的很多補品不同，是由花蓮慈濟醫學中心中西醫團隊、教授群與5位博士、靜思團隊共同研發，全面採用草本植物萃取成分，包括麥冬、魚腥草、桔梗、魚針草、甘草、艾葉、紫蘇葉、菊花等8種食材組合而成的飲品。

透過天然植物的萃取成分，運用全素食的配方，不添加防腐劑、人工香料、色素等添加物，可以幫助增強體力，對於肌膚的養顏美容也有幫助，除了可以直接飲用之外，也能夠加入200到300ml的溫熱水，攪拌均勻後喝下，更適合秋冬季節。

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▲靜思書軒,Her森森。（圖／Her森森）

▲2022歲末感恩本草15ml濃縮液6盒＋贈1盒濃縮液組，原價6300元、特價4590元，點我購買

「Her森森」推出「2022歲末感恩本草15ml濃縮液6盒＋贈1盒濃縮液組」，原價6300元、特價4590元，不僅是送長輩、朋友的好物，在時下身體健康最重要的關鍵時刻，更是贈送親朋好友的最佳方案。

關鍵字：

靜思書軒, Her森森

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