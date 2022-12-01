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開架熱賣唇彩TOP 8 通通百元價　KATE、OPERA必收顯白色號一次看

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文／美人圈

收集唇膏可說是美妝控的一大樂趣，但貴桑桑的專櫃唇彩總讓你望之卻步嗎？今天就為大家帶來2022屈臣氏熱賣唇彩推薦，通通百元價，從KATE、OPERA、IM MEME明星唇彩一次特搜，加碼人氣色號推薦，喜歡在開架藥妝店挖寶的美人們，一定要把這篇好好收藏起來。

2022屈臣氏熱賣唇膏／唇釉推薦

KATE 怪獸級持色唇膏

推薦色號：#04南瓜烈酒、＃05乾燥無花果

美妝Youtuber查理、小米也大推的唇彩！KATE「怪獸級持色唇膏」以獨家凍狀薄膜科技，實現一整天持妝不掉色，一上市就在日本賣到缺貨，高保濕又高持色的特性，完全顛覆大家對保濕型唇膏不持久的印象，如果在架上看到色號#04南瓜烈酒、＃05乾燥無花果可以毫不猶豫直接收下，兩款顏色都是黃肌友好、巨顯氣色。

2022屈臣氏熱賣唇彩推薦！KATE怪獸唇膏、IM MEME美妝控狂掃貨，加碼必收顯白色號推薦

▲KATE 怪獸級持色唇膏，NT$430。（圖／IG@kate.tokyo.official_jp）

2022屈臣氏熱賣唇彩推薦！KATE怪獸唇膏、IM MEME美妝控狂掃貨，加碼必收顯白色號推薦

▲KATE 怪獸級持色唇膏 ＃05乾燥無花果，NT$430。（圖／小紅書@AKARI醬在日本）

OPERA 渲漾水色唇膏

推薦色號：#15裸橙

如果你是萬年乾唇人，那麼OPERA這款渲漾水色唇膏絕對會是你的天菜，水潤質地一抹滑順，讓唇瓣散發迷人光澤，近期OPERA更推出了#15裸橙新色，落日暖橘絕美顯白，還帶點微染唇效果，持色力表現極佳，下次如果在小屈看到它的身影，快把它放入購物清單。

2022屈臣氏熱賣唇彩推薦！KATE怪獸唇膏、IM MEME美妝控狂掃貨，加碼必收顯白色號推薦

▲OPERA 渲漾水色唇膏 #15裸橙，NT$360。（圖／Opera，下同）

2022屈臣氏熱賣唇彩推薦！KATE怪獸唇膏、IM MEME美妝控狂掃貨，加碼必收顯白色號推薦

IM MEME 我愛極霧烤茶唇膏

推薦色號：#08玫瑰烤茶、#10豆沙烤

IM MEME 我愛極霧烤茶唇膏系列也是屈臣氏熱賣唇彩之一，雖然是主打霧面質地，但注入了植萃覆盆子油，使唇膏塗抹起來如奶油般絲滑柔順，靠著這些特點，火速榮登熱銷排行榜唇膏第一！色號#10豆沙烤茶更是其中的人氣色號，氣質優雅的豆沙烤茶色，擦上後知性又氣質，一整個溫柔技能點好點滿，是回頭率極高的唇色。

2022屈臣氏熱賣唇彩推薦！KATE怪獸唇膏、IM MEME美妝控狂掃貨，加碼必收顯白色號推薦

▲IM MEME 我愛極霧烤茶唇膏，NT$390。（圖／IM MEME、IG@immemetaiwan）

1028 野罌粟絨霧輕唇釉

推薦色號：#03栗橘

這幾年主打輕盈質地的雲霧唇可說是唇妝大勢，1028旗下的野罌粟絨霧輕唇釉系列就很符合這個特色，輕盈絨霧質地，上唇滑順不拔乾，立即均勻顯色、遮蓋唇色效果極為優秀。

2022屈臣氏熱賣唇彩推薦！KATE怪獸唇膏、IM MEME美妝控狂掃貨，加碼必收顯白色號推薦

▲1028 野罌粟絨霧輕唇釉，NT$360。（圖／1028）

其中小編首推色號#03栗橘，薄擦是溫柔的磚橘色，厚擦則是帶點知性氣息的栗棕色，高級又不失質感，讓人一秒看了就淪陷其中。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEZANNE 持久潤澤唇膏

推薦色號：#101

來自日本的CEZANNE持久潤澤唇膏人氣一直居高不下，甚至還被譽為日本國民唇膏，除了質地滋潤保濕之外，調色更是完美到無可挑剔。

KATE 怪獸級持色唇膏，NT$430

▲CEZANNE 持久潤澤唇膏，NT$250。（圖／CEZANNE）

最推薦#101烏龍奶茶，百搭不挑膚色，一上唇自帶豐唇效果，讓即使坐擁美容山的編輯們也為它著迷，就知道這款開架口紅有多麼厲害吧！有時還可以搭配屈臣氏點數兌換免費帶回家，真的是CP值破表。

KATE 怪獸級持色唇膏，NT$430

▲CEZANNE 持久潤澤唇膏 #101，NT$250。（圖／小紅書@一坨27）

FreshO2 春院牡丹唇脂膏-牡丹絳紅

推薦色號：#百合熙棕

在屈臣氏官網銷量異軍突起的是它！FreshO2 珍藏故宮郎世寧系列，不僅是2022年剛推出的聯名大作，春院牡丹唇脂膏靈感更是源自於郎世寧畫作，點綴上花卉優美的包裝，真的是宛如藝術品般高級，質地一抹滑順、輕薄顯色、不易顯唇紋，一共推出四款色澤：牡丹絳紅、罌粟緋紅、荷花蓮紅、百合熙棕，從日常萬用乾燥玫瑰色到高級感爆棚的冷棕色通通有，是一款顏值與實用性兼具的開架口紅。

KATE 怪獸級持色唇膏，NT$430

▲FreshO2 X珍藏故宮郎世寧系列 春院牡丹唇脂膏-牡丹絳紅，NT$519。（圖／FreshO2）

PERIPERA 極緻空氣感霧面唇釉

推薦色號：#24、#25

Peripera唇釉可說是韓妞人手一瓶的美妝聖品！柔軟絲絨質地加上玫瑰色調真的是美哭，一上唇立刻服貼持色、不卡唇紋、不顯乾，還零沾染口罩，重點是400元有找的價格，在小屈見到它，真的找不到不敗理由啊！

KATE 怪獸級持色唇膏，NT$430

▲PERIPERA 極緻空氣感霧面唇釉，NT$320。（圖／PERIPERA）

艾杜紗ettusais 東京輕吻染唇膏

推薦色號：＃R01拿鐵橘、＃R02酒紅橘

後疫情時代，零沾染也是挑選唇彩一大重要指標，艾杜紗東京輕吻染唇膏現在多了霧面質地可以選擇，水潤柔滑質地，加上輕染潤色配方能達到微透染唇效果，打造恰到好處的誘人發色，戴口罩的時候也不易沾附。編輯首推兩款百搭膚色：＃R01拿鐵橘，能自然融入東方人的膚色，提升人氣好感度、＃R02酒紅橘，能襯托膚色，賦予唇色滿滿元氣感。

KATE 怪獸級持色唇膏，NT$430

▲艾杜紗ettusais 東京輕吻染唇膏，NT$520。（圖／艾杜紗ettusais）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 屈臣氏, 開架, 彩妝, 唇彩

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