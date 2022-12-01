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文佳煐極貼身禮服逼出銷魂S曲線　金所炫MAMA紅毯合體男星撒糖

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記者王則絲／台北報導

韓國音樂盛事MAMA日前於11／29、30日連續兩天在日本大阪京瓷巨蛋舉行，女星文佳煐以極致貼身的黑禮服造型現身紅毯，側面勾出銷魂S曲線，美翻眾人；金所炫則與新劇《沒用的謊言》搭檔男星黃旼炫合體出場，還沒開演就先公開撒糖，身上的駝色針織裙裝顯得氣質溫婉，非常有女人味。

▲文佳煐、金所炫 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐、金所炫 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐MAMA紅毯造型雖然包緊緊，卻相當火辣性感。（圖／翻攝自IG@m_kayoung）

文佳煐在演出《女神降臨》後人氣暴漲，近期與柳演錫合作新劇《愛情的理解》，即將在本月開播，令粉絲們相當期待。日前出席MAMA紅毯，文佳煐選穿SAINT LAURENT的黑色禮服登場，看似全身包緊緊，但極貼身的布料反而讓她的姣好身形更凸顯，尤其是當轉到側面時，性感S曲線超銷魂。

▲文佳煐、金所炫 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐、金所炫 。（圖／翻攝自IG）

▲金所炫與黃旼炫合體現身MAMA率先撒糖。（圖／翻攝自dispatch）

金所炫於紅毯上與新劇《沒用的謊言》搭檔男星黃旼炫合體現身，並與呂珍九再次同台擔任頒獎人；金所炫身穿BALMAIN的墊肩駝色針織裙裝，小小展露纖細雙腿，配上溫柔的長捲髮，整個人散發溫婉的女人味，以童星出身的金所炫，轉眼今年也已23歲，現在脫去稚氣的模樣非常漂亮。

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關鍵字：

文佳煐, 金所炫, MAMA, 紅毯

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