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選一隻破繭而出的蝴蝶　測驗妳「戀愛腦」到底有多深！

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記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自小紅書

有些人天生就是「戀愛腦」，一遇到跟愛情相關的事情，就像是被沖昏頭一樣，常常做出連自己都不是很明白的舉動，不過有些人卻恰恰相反，反而可以冷靜應對各種情況，而你究竟是哪一種呢？以下這個心理測驗就可以幫你判斷出你的狀態，相當準！

Ｑ：看到一隻蝴蝶準備破蛹而出，你覺得蝴蝶會是長怎麼樣？

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／翻攝自小紅書）

1.選擇橘黃色蝴蝶

你就是個完全的戀愛腦，一旦遇到任何跟愛情相關的事情，都可以放下手邊事情，不管不顧的去做，親情、友情通通閃邊去，是個可以為愛付出所有的人，但也因為這樣，只要一分手，就會立刻變得很頹廢，像沒有電池的娃娃，失去活著的動力，特別要小心在愛情裡吃苦頭。

2.選擇粉紅色蝴蝶

你比較容易被愛情沖昏頭，平時的你看似很理性，做事情也很有條理，但是如果遇到那個自己真的很喜歡的對象，就會不知不覺的陷入愛情的漩渦，面對對方要求就會傻乎乎去做，也會不斷退讓、委曲求全，漸漸就會失去自我、沒了以往的底線。

3.選擇紫黃色蝴蝶

你不太容易被愛情沖昏頭，算是比較理性的人，雖然心裡渴望一段甜蜜動人的愛情，但是又很清楚的知道，想要達到這樣的條件，是讓自己更優秀，才會吸引到好的緣分，如果對方需要你的犧牲跟退讓，那就不是你心目中完美的對象，會當機立斷選擇放棄。

4.選擇綠色蝴蝶

你完全不會受到愛情蠱惑，對你來說，愛情可以說是可有可無，比起談戀愛，事業是你更重視的事情，而且更能從上面獲得安全感，基本上你完全沒有戀愛腦的問題，隨時都可以保持理智，不會被對方牽著鼻子走，知道自己適合擁有什麼。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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