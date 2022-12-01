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Goss大叔教「橢圓形修容法」秒get小臉　破萬網友狂讚：超有用

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▲▼Goss大叔教橢圓形修容法　網讚超有用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲修容修得好，能讓臉看起來顯得更小、更緊緻。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書@Goss

有在關注美妝YouTuber的人應該都聽說過「Goss大叔」，紅遍全球、擁有近400萬訂閱人數的「Goss大叔」全名Wayne Goss，本身就是位專業化妝師，像是先前曾在小紅書爆紅的膠水底妝法、拋光底妝法都是由他分享的技巧。

針對許多人詢問如何修容才能看起來自然，又能達到讓臉部更緊緻、更立體的效果，近日他就分享「橢圓形修容法」，教你打造看起來有「橢圓臉」錯覺的小技巧，任何臉型都適用，而且不管在照片或現實生活中看起來都很自然。

Goss大叔表示，在修容之前的第一件事要為皮膚做好妝前準備並塗上粉底，可依個人習慣，用什麼粉底都可以，接著按照以下3個步驟做就能簡單擁有完美平衡的「橢圓臉」。

▲▼Goss大叔教橢圓形修容法　網讚超有用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼Goss大叔教橢圓形修容法　網讚超有用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 1：在臉部橢圓形內進行提亮

先想像一下，在臉部中央有一個虛構的橢圓形，在這個橢圓形內的區域，要用淺色來提亮，比如用淺色遮瑕或提亮膏塗在你想要提亮和突出的地方，像是眼頭、眼下、鼻梁、鼻子兩側等位置，並且將其拍開混合融入到底妝中。

Step 2：用蜜粉定妝

先用少量蜜粉定妝，尤其是有提亮處更不能忘。

▲▼Goss大叔教橢圓形修容法　網讚超有用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼Goss大叔教橢圓形修容法　網讚超有用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：橢圓形外側進行修容

定好妝後，接著要在想像中的橢圓外側範圍加深。可用古銅粉、修容粉，刷子沾取後以劃圈的方式，沿著橢圓形邊界向外暈染，慢慢加深修容。
 

關鍵字：

彩妝, 美妝, 修容, 小臉, 秘訣, 技巧, 橢圓形修容, Goss大叔, YouTuber, 彩妝師

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