女星馬尾範本！趙露思穿上校服毫無違和感、迪麗熱巴高馬尾超氣質

文／美人圈

趙露思在《偷偷藏不住》中穿上制服搭配上齊瀏海、高馬尾，飾演13歲的初中生也無違和感！其實看似簡單的馬尾，依據不同的綁法、位置高低，也會展現出不同的風格。以下帶來「女星馬尾範本」，迪麗熱巴超減齡、譚松韻這樣綁意外很知性！最後小編加碼附上馬尾黃金比例綁法教學，趕緊一起看下去～

女星馬尾範本

趙露思

趙露思最近與陳哲遠合作拍攝暗戀劇《偷偷藏不住》，還未播就引發熱議，官方照釋出後，網友們都稱讚CP感十足，肯定會是2023年最令人期待的陸劇。其中趙露思飾演13歲初中女學生，穿上校服、扎上馬尾並搭配蝴蝶結髮飾的模樣，真的毫無違和感呀！

▲趙露思。（圖／趙露思工作室官微，下同）

其實露思的馬尾位置不算太高，屬於中馬尾高度，給人可愛又氣質的印象，搭配上帶一點厚度的漫畫瀏海，凸顯五官精緻度，很適合長圓臉型的女生。

迪麗熱巴

迪麗熱巴擁有完美的鵝蛋臉形，搭配什麼造型都好適合，近日在直播中的造型更是引發網友暴動！熱巴穿著一身的水粉色條紋襯衫洋裝，搭配上黑皮鞋及長襪，再綁上高高的馬尾，甜美又俏皮的模樣，讓人一眼就愛上！

▲迪麗熱巴完美的鵝蛋臉形，搭配什麼髮型都好適合。（圖／嘉行迪麗熱巴工作室）

另外，迪麗熱巴在《你是我的榮耀》中也出現過馬尾造型！不過那時的頭髮較長、並且稍微帶一點捲度，因此更加氣質一些。搭配上龍鬚瀏海，不僅讓臉看起來更修長，還有立體五官的作用。除此之外，龍鬚瀏海也可以很好的修飾髮際線空洞，完美的拯救因為分線問題而不敢留長瀏海的女孩。

▲迪麗熱巴。（圖／嘉行迪麗熱巴工作室、你是我的榮耀官微）

譚松韻

譚松韻在近期完結的電視劇《我們這十年》的單元劇《心之所向》中，經常出現幹練的低馬尾造型！因為譚松韻本身自帶娃娃臉，因此綁上低馬尾造型一點都不會顯老氣，若是沒有同款童顏的話，建議可以搭配上帶空氣感的瀏海，並製造出顱頂的蓬鬆感，如此一來，就可以顯得知性、不老氣。

▲譚松韻。（圖／電視劇我們這十年微博）

楊紫

楊紫這款造型真的太犯規！褪下古裝戲服後的楊紫，走的是鄰家小姐姐的風格，這款女團妝髮真的讓人眼睛為之一亮！及腰的長髮綁上高馬尾，搭配上旁分瀏海，給人一種韓國女團偶像的氛圍，希望造型師可以多讓楊紫嘗試不一樣風格的造型呀！

▲楊紫。（圖／楊紫微博）

鞠婧禕

鞠婧禕就算穿著居家服也相當仙氣！同樣也是不高也不低的中馬尾髮型，不過在瀏海的變化上，鞠婧禕搭配了較蓬鬆的八字瀏海，並在顱頂處刻意抽鬆，有效修飾上庭、顴骨，讓臉型更加流暢！加上本身自帶的空靈氣質，直接頒給她「最仙馬尾造型」第一名。

▲鞠婧禕。（圖／鞠婧禕個人工作室）

馬尾黃金比例綁法

很多人對馬尾的認知就是隨手一抓、髮圈一綁就完成了！但其實想要看起來青春減齡，又能同時顯臉小的馬尾髮型可是有其中的奧秘！髮型師提到臉的縱橫向為7：3，因此想要讓臉型更加好看，關鍵就在於顱頂的蓬鬆度了！首先我們先沿著耳朵45度角位置抓出馬尾位置，接著拉鬆頂區髮絲，製造出蓬鬆度，弧度也十分自然，即便是髮量少的女孩也可以輕鬆完成。

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