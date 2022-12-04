盤點5款非花香水　YSL高訂前衛又性感、Diptyque一穿彷彿丟失魂

實習記者黃麗頻／綜合報導

以往香水的香調都環繞在「花」之上，不過不是每個人都能接受花香調的香水，萬幸在調香師的求新求變的精神下，調配出許多與眾不同的「非花香香水」，以下5款非花香水，帶你走進不一樣的香氛世界。

＃YSL時尚訂製香水 煙管褲裝

隨著各大精品品牌相繼推出高訂香水，YSL也加入此行列，將一系列高訂香水命名為品牌經典之作，其中煙管褲裝「Le Smoking」，調和廣藿香及胡椒，將廣藿香的沉穩香氣，以胡椒、芫荽鮮明深邃的辛香氣息撞擊，彷彿當年聖羅蘭先生的大膽突破，創作出前衛、性感的傳奇作品。

＃Diptyque 譚道淡香精

Diptyque大名鼎鼎的淡香精系列，譚道淡香精以柏樹和龍涎香作為基調，加入絲滑的檀香木，並融合同為木質調的玫瑰木和雪松，加深檀香的存在感，最後道出柏樹的清香，猶如從森林裡飄散出宜人的香氣，穿在身上彷彿失了魂般深陷其中。

＃Miller Harris 巴黎菸草淡香精

講到Miller Harris，必定會立馬想到明星商品「午後伯爵淡香精」，然而「巴黎菸草淡香精」卻富有致命的吸引力，選用佛手柑、鼠尾草和松針作為核心香調，基底淡淡飄散出煙燻氛圍，同時結合藜油與丁香胡椒，再與廣藿香形成冷冽衝擊，一秒來到聖日耳曼大道，浪漫無比。

＃(MALIN+GOETZ) 蘭姆酒淡香精

作為 (MALIN+GOETZ) 「the (un)florals」系列的其中一員，蘭姆酒淡香精如其名，以蘭姆酒辛香、醇厚的特性作為核心基底，帶點佛手柑和李子的爽脆甜美，揉和香草與牛奶的溫潤柔軟，讓清新與溫暖並存於香氣中，完美呈現慵懶微醺的加勒比海氛圍。

＃Maison Crivelli 異解莎草淡香精

皮革香氣引人迷戀，來自法國小眾品牌Maison Crivelli的「異解莎草淡香精」，一穿宛如皮革香的陶醉，揉和紙莎草、黑胡椒、芫荽及東加豆，迸發強烈氣息，像是略施脂粉的肌膚上，蒙上陣陣飄出的雪茄煙縷，甜美優雅卻藏著叛逆因子。

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