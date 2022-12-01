出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

記者李薇／綜合報導 圖／unsplash

年末節日多緊接著又要迎接過年，很多人都安排了連續假期去放鬆，返鄉、出國的人們大包小包絕對是必備，以下就總結4個打包技巧，透過聰明的收納方式，讓你一咖行李箱、一個袋子就搞定，還能放下各種日常所需，真的非常實用。

1.凹槽先填滿

行李箱底部通常都有3個凹槽，以裝下拉桿把手，把東西平鋪上去，凹槽多餘的空間就會浪費掉，建議可以拿比較薄的內搭、褲子，先整齊折疊好之後，塞進凹槽裡面，把小空間填滿，就可以製造出一個比較完整的空間，收納大物件更方便。

2.善用手壓真空袋

到寒冷國家旅行、預防氣溫驟降，羽絨衣、大衣是秋冬必帶的單品，但是它體積龐大，收納很佔空間，建議先折疊好之後，到超市或是生活用品店，找尋可以手壓的真空袋，把羽絨衣放進去，再用身體壓住衣服，把空氣擠出來，原本胖胖厚厚的單品，立刻就會變得扁扁小小，收納超不佔空間。

3.洗漱、保養、化妝等小物分開收納

這些單品看起來很零碎、產品性質也相似，但是使用時機卻完全不同，建議按照洗漱、保養、化妝等類型分開收納，可以買適合大小的收納包，把它們分門別類放好，這樣不僅能有條理的收納完成，要用的時候更是好找，不用怕堆成一堆難以整理，非常方便又實用。

4.收納小包很重要

建議可以買那種摺疊收納的小包，隨時丟在行李箱裡面，設計上最好是有可以掛在行李箱上面的袋型，當行李過多的時候，可以把東西分裝在裡面，提上飛機或是隨身攜帶，一拿就可以快速拎走，同時又可以輕鬆跟行李箱合體。