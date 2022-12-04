13款「精華化妝水」推薦！資生堂一抹彈潤發光、契爾氏是痘痘肌蜜糖

文／美人圈

精華化妝水兼具精華保濕與化妝水輕盈好吸收的特性，成為近年來的保養話題商品！市面上的精華水百百款不知道要怎麼挑嗎？這回編輯就帶來了2022人氣精華水推薦，從秋冬最新上市的克蘭詩分齡化妝水、DIOR能亮水、LA MER精華露應有盡有，讓不同膚質都能找到專屬你的化妝水蜜糖！

2022精華化妝水推薦

1：克蘭詩 煥顏緊緻彈力精華水

克蘭詩最新發現：即使我們什麼都不做，肌膚每天自然就會流失250~300ml水分！為了做好肌膚水位的「水分管理」，克蘭詩首度針對三個肌齡世代推出了三種功能的精華化妝水，因為不同肌齡所需要的保溼成分也隨之不同，才能給予肌膚最對症下藥的保溼對策！

▲煥顏緊緻彈力精華水， 200ml／NT$2,100。（圖／克蘭詩）

最新推出的精華水全系列都添加了長短鏈玻尿酸、有機紅蔘與紅藻，保水鎖水效果都很好，再依據肌齡分為：25+少女熬夜水（粉紅瓶）、35+女神彈簧水（粉橘瓶）、45+美魔塑顏水（紅瓶），小編實際試用發現，比起一般化妝水在肌膚表面的潤感非常明顯，高滲透水感質地，按摩吸收後皮膚吸飽水的明亮度也有提升！

▲極緻活齡撫紋精華水， 200ml／NT$2,600（紅瓶）；漾采肌活美肌精華水 ，200ml／NT$1,600（粉紅瓶）。



2：資生堂 激抗痕亮采緊緻露 #白金水

資生堂白金水、白金乳絕對是每個保養控都用過的經典抗老神品，在今年夏季推出全新升級版！除了原本的明星亮白抗老配方VP8，更添加純淨蜂王漿精萃及多元修護醇類，可以幫助調理肌膚微生態、並強化肌膚保濕，不只抗老，更是含亮白、改善毛孔粗糙及暗沉、緊緻、平滑細紋等功效於一身的全方位保養品！

▲資生堂 激抗痕亮采緊緻露 #白金水，150ml／NT$2,900；資生堂 激抗痕亮采緊緻乳 #白金乳，100ml／NT$3,200（圖／BEAUTY美人圈，下同）

美妝編輯及保養老師私藏推薦的保養法就是近期韓國大紅的「水乳濕敷法」，為期一周7天內，第1、2、4、5天先用白金水進行拋光，將化妝棉倒上些許白金水，接著以畫圓的方式擦拭肌膚紋理，拋光肌膚、將表層角質更新代謝，讓肌膚更加細緻，看上去更透亮！

接著第3、6、7以白金水+白金乳進行水乳濕敷，先用白金水將化妝棉完全浸濕，敷上臉後、再均勻薄擦一層白金乳在化妝棉上，透過濕敷的方式可以加強吸收，濕敷5分鐘後，將化妝棉翻面、接著以白金乳那面再濕敷5分鐘，這樣水乳濕敷的方式滋潤度更高，也可以讓精華水帶來更高的滋養效果，肌膚更顯澎潤。

3：SK-II 青春露

SK-II的青春露為什麼幾十年過去依舊經典？原因就在高達90%的PITERA™，是SK-II獨有的天然萃取成分，組成跟肌膚天然保濕因子相似，所以可以很快的就被肌膚吸收，比起化妝水、其實青春露是全方位穩定膚況的「水狀精華」！比起擦拭，更推薦在化妝水後、倒取適量青春露於手心，以手指沾取青春露輕拍全臉，再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收，加乘青春露保養功效，肌膚更加彈潤亮！

▲SK-II 青春露，230ml／NT$6,250。（圖／IG@alicekochiayen、SK-II）

近期主演Netflix熱門劇《媽，別鬧了！》的柯佳嬿也在最近挑戰深夜肌膚特寫，連拍戲勞累整天、小敏膚況依舊巔峰！​





4：DIOR 迪奧逆時能量奇肌露

DIOR 迪奧逆時能量系列再推生力軍！2022年全新上市新品「逆時能量奇肌露」蘊含75%高濃度「喚妍草酵素萃取液」，再透過「10X10多重發酵技術」打造全新成分，能提供更豐富、更深入肌底的賦活能量，並偕同「雙重保濕玻尿酸」達到高速滲透力與超有感保濕力，搭配女明星王淨最愛的「超能亮雙膜法」就能讓肌膚散發透亮光澤，讓許多人一用就成主顧。

▲DIOR迪奧逆時能量奇肌露150ml／NT$2,700。（圖／DIOR）

5：海洋拉娜 超能修護精華露

LA MER「超能修護精華露」在今年也大幅升級，蘊含更高比例的奇蹟活凝金萃以及萊姆茶萃取，能為肌膚灌注水潤能量，獨創超導水凝膜科技，能瞬間保濕、細嫩膚觸，尤其針對撫平細紋、緊緻彈潤非常有感，一抹即可讓肌膚水嫩發光。

▲LA MER海洋拉娜超能修護精華露100ml／NT$3,900、150ml／NT$5,600。（圖／LA MER）

6：倩碧水磁場多酵活水精華露

倩碧水磁場家族也迎來了新成員「水磁場保濕精露」，由皮膚科醫師親自研發，蘊含角鯊烷、蘆薈益生發酵精華、微分子玻尿酸複合物，能調理粉刺、改善粗糙，讓皮膚看起來更平滑細緻，重點是還100%無香精香料，就算是敏感肌也可以安心使用，沒有精華水成分會太複雜這個問題。

▲倩碧 水磁場多酵活水精華露200ml／NT$1,500。（圖／倩碧）

7：ELEMIS海洋膠原超導滲透精華露

SPA級護膚品牌ELEMIS去年一登台立刻引爆討論，最近更推出了有「澎皮神水」之稱的ELEMIS海洋膠原超導滲透精華露，加入了新生代玻尿酸結合深海泉水、珍稀複合礦物與深海藻類萃，以及明星成分「粉紅團扇藻」質地水潤不黏膩，輕輕一拍瞬間滲透吸收，為肌膚注入滿滿保濕成分。

▲ELEMIS海洋膠原超導滲透精華露100ml／NT$2,800。（圖／ELEMIS）

8：HR赫蓮娜 極緻高光全能水凝露

大家知道對抗年齡最大的祕訣是什麼嗎？那就是抗氧化，HR赫蓮娜2022全新推出「極致高光全能水凝露」高濃度注入頂級珍稀「α雪絨花」以及頂級「靈芝萃取」能提升肌膚抗氧化力，搭配富含維生素E的「葵花籽精華油」能維持高度保濕亮澤、淡化細紋！

▲HR赫蓮娜 極緻高光全能水凝露 200ml／NT$5,500。（圖／HR赫蓮娜）

9：ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 微分子肌底原生露

雅詩蘭黛原生露一直是保養排行榜常勝軍！水狀精華質地潤澤濃稠，無論是直接用手單擦，或是搭配經典的「一抹二轉三拍」的方式更能調理角質、提升保濕度。

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 200ml／NT$3,850、400ml／NT$6,800。（圖／雅詩蘭黛）





10：莉薇特麗 御光奇肌抗皺淨煥活膚精華

A醇保養可說是近年最夯話題！身為「特A抗老家族」御光奇肌系列新成員，小紫水（御光奇肌抗皺淨煥活膚精華）能當作保養的前導第一步驟，蘊含獨家超級紫萃能量配方紫5力植萃複合成分可預防光害，水潤濃郁質地，更能幫助肌底散發透潤光芒。

▲REVITAL 莉薇特麗 御光奇肌抗皺淨煥活膚精華 180ml／NT$2,400。（圖／資生堂、BEAUTY美人圈）

11：LANCOME蘭蔻 超極光活粹晶露

蘭蔻「超極光活粹晶露」成分中蘊含了97%激光酵素複合精華與3%植萃精油，所以使用前一定要先搖一搖哦！可以透過仙女棒讓油相以及水相發揮1+1大於二功效，肌膚拋光超有感，就連顆粒也慢慢被卸掉了。

▲蘭蔻 超極光活粹晶露 250ml／NT$3,500。（圖／LANCOME蘭蔻）

12：KIEHL'S契爾氏 金盞花植物精華化妝水

契爾氏金盞花化妝水熱銷多年不是沒有原因，萃取金盞花及多種天然植物精華，能有效舒緩肌膚泛紅不適，尤其搭配濕敷更可以明顯調節肌膚油水平衡。

▲KIEHL'S契爾氏 金盞花植物精華化妝水 250ml／NT$1,450。（圖／KIEHL'S契爾氏）

13：BIOTHERM碧兒泉 奇蹟活源精露

BIOTHERM碧兒泉奇蹟活源精露，蘊含深海活泉水，質地如化妝水般清爽，又能為肌膚注入宛如精華的滿滿營養，層層修護肌膚卻又毫無黏膩感，真的一用就愛上。

▲BIOTHERM碧兒泉 125ml／NT$2,250。（圖／BIOTHERM碧兒泉）

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