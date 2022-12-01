誠品生活吉隆坡12／17開幕　60米紅磚打造「拱牆之城」

▲誠品東南亞首店「誠品生活吉隆坡」12月中開幕。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品進軍東南亞首間門市，選定馬來西亞「誠品生活吉隆坡」，今（12／1）對外宣布將於12／17正式開幕，首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」為一大特色，匯聚英文、繁簡中文、馬來文、日文等多語系書籍，以文學與人文類書籍為主力，開幕首月即規畫逾30場各式藝文活動，台灣則以藝術家幾米打頭陣。

▲東南亞首店誠品生活吉隆坡「漂浮之城」。

「誠品生活吉隆坡」以《看不見的城市》為靈感創造四大主題城市，由「漂浮之城」以彩色懸垂布幔象徵城市中熱鬧、充滿活力的傳統市集，呈現在地美食、居家生活等推薦；長達60米以傳統紅磚砌成的「拱牆之城」，則融合多種語系書籍，讀者可在其內翻閱，也能參加多元豐富的藝文活動。此外，彷彿陽光灑在水面漣漪命名的「波光之城」，匯集文創設計、在地生活雜貨；「永晝之城」則以極簡明亮長廊，展示時尚潮流設計。

▲以紅磚打造綿延60米拱牆的誠品書店「拱牆之城」。

另以誠品書店職人精選的「誠品選書」做獨立區域，規劃如客廳般舒適的閱讀空間，款待讀者享受悠閒靜謐的閱讀片刻。還有「誠品兒童館」，規劃專屬兒童類選書、暢銷排行榜及每月主題策展，也將定期舉辦說故事等親子活動，讓在地大小民眾共享閱讀時光。

▲誠品書店打造吉隆坡最溫馨的親子秘境「誠品兒童館」，有專屬兒童類選書及暢銷排行榜。

▲誠品生活吉隆坡匯聚豐富書籍、主題餐廳與咖啡輕食、手作體驗等多元內容。

以充滿想像力的圖像與細膩畫風撫慰人心的幾米，繪本作品之前也翻譯為英法西日韓泰等多國語言，並獲國際多項青年及兒童文學大獎等殊榮，此次吉隆坡的首展，將呈現豐富繪本畫作，以幾米打頭陣，注入台灣文創軟實力，誠品生活文創平台expo則將「台味」體驗帶到吉隆坡。

▲精選台灣商品的誠品生活expo也將進駐東南亞首店。