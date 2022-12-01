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2023早春運動趨勢！　ASPORT帶來烏克蘭健身服、絕美U型重量環

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▲ASPORT 引領2023早春運動趨勢。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

結合舒適、機能以及潮流設計的運動裝備已經成為指標，ASPORT 2023早春系列延續這一特質，為大家帶來更多精選單品，包括烏克蘭新興運動時尚品牌NORBA、韓牌NYLORA，不僅在運動時穿著，更為私服造型提供更多可能性。

▲ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲韓牌NYLORA設計上更適合亞洲女性，開衩褲裝剪裁充滿小心機 。（圖／品牌提供）

NYLORA由韓籍設計師Carolyn Jang所創立，許多運動迷都不陌生，連時尚部落客Irene Kim都時常穿著，相較於歐美運動品牌，NYLORA的剪裁以及細節都更適合亞洲女性，新一季以裸色、白色為主軸，除了日常穿著之外，頗具心機的開衩褲裝設計相當修身。烏克蘭新興運動時尚品牌NORBA則是首度登台，特點是採用ECONYL（再生尼龍）製成高級紗線響應環保思潮，充分貼合身材曲線。

▲ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲烏克蘭新興運動時尚品牌NORBA登台 。（圖／品牌提供）

▲ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲（圖一）Joah Brown 黑色單肩弧形剪裁運動內衣；（圖二）1Ô8 SPORTIF 負空間剪裁運動內衣；1Ô8 SPORTIF 車褲 。（圖／品牌提供）

若想入手帶有性感韻味的運動單品，那麼JOAH BROWN、1Ô8 SPORTIF則是極佳選擇，旗下的馬甲式造型、不對稱剪裁以及鏤空款式，徹底為穿著者而生，與過往的運動單品截然不同。除了穿著裝備外，還迎來了可用於Pilates、 yoga、 barre或肌力訓練的「EQUIPT MOVEMENT - U型重量環」，簡潔美觀的黑白、古銅色造型，讓時髦運動風格深入家庭一角。

▲ASPORT 。（圖／品牌提供）

▲EQUIPT MOVEMEN U型重量環古銅金 。（圖／品牌提供）

此外，加拿大休閒服品牌lululemon迎來全台首間街邊店忠孝復興門市，店裝以石材與木質牆面帶來療癒享受，還引進了首個社區空間可聚集民眾在此進行冥想與熱汗課程。歲末時刻品牌特別推出節日禮盒，包含各種上衣、下著、外套、配件等，女款囊括冬日必備的Down For It All 羽絨外套、Scuba Full Zip 連帽外套以及修身貼合的Wunder Train 25" 緊身褲等。

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲ululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon忠孝復興門市是全台首間街邊店 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ASPORT , 運動, 精品, 裝備

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