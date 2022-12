2023早春運動趨勢！　ASPORT帶來烏克蘭健身服、絕美U型重量環

▲ASPORT 引領2023早春運動趨勢。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安/台北報導

結合舒適、機能以及潮流設計的運動裝備已經成為指標,ASPORT 2023早春系列延續這一特質,為大家帶來更多精選單品,包括烏克蘭新興運動時尚品牌NORBA、韓牌NYLORA,不僅在運動時穿著,更為私服造型提供更多可能性。

▲韓牌NYLORA設計上更適合亞洲女性,開衩褲裝剪裁充滿小心機 。(圖/品牌提供)

NYLORA由韓籍設計師Carolyn Jang所創立,許多運動迷都不陌生,連時尚部落客Irene Kim都時常穿著,相較於歐美運動品牌,NYLORA的剪裁以及細節都更適合亞洲女性,新一季以裸色、白色為主軸,除了日常穿著之外,頗具心機的開衩褲裝設計相當修身。烏克蘭新興運動時尚品牌NORBA則是首度登台,特點是採用ECONYL(再生尼龍)製成高級紗線響應環保思潮,充分貼合身材曲線。

▲烏克蘭新興運動時尚品牌NORBA登台 。(圖/品牌提供)

▲(圖一)Joah Brown 黑色單肩弧形剪裁運動內衣;(圖二)1Ô8 SPORTIF 負空間剪裁運動內衣;1Ô8 SPORTIF 車褲 。(圖/品牌提供)

若想入手帶有性感韻味的運動單品,那麼JOAH BROWN、1Ô8 SPORTIF則是極佳選擇,旗下的馬甲式造型、不對稱剪裁以及鏤空款式,徹底為穿著者而生,與過往的運動單品截然不同。除了穿著裝備外,還迎來了可用於Pilates、 yoga、 barre或肌力訓練的「EQUIPT MOVEMENT - U型重量環」,簡潔美觀的黑白、古銅色造型,讓時髦運動風格深入家庭一角。

▲EQUIPT MOVEMEN U型重量環古銅金 。(圖/品牌提供)

此外,加拿大休閒服品牌lululemon迎來全台首間街邊店忠孝復興門市,店裝以石材與木質牆面帶來療癒享受,還引進了首個社區空間可聚集民眾在此進行冥想與熱汗課程。歲末時刻品牌特別推出節日禮盒,包含各種上衣、下著、外套、配件等,女款囊括冬日必備的Down For It All 羽絨外套、Scuba Full Zip 連帽外套以及修身貼合的Wunder Train 25" 緊身褲等。

▲lululemon忠孝復興門市是全台首間街邊店 。(圖/品牌提供)