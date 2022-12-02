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亮・珠寶／節慶造型少不了閃亮亮　蘋果珍珠首飾Q爆、日常也好搭

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▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲TASAKI Holiday系列蘋果造型設計小巧可愛。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接聖誕節、跨年來臨，珠寶品牌紛紛推出Holiday系列，不僅能為節慶穿搭增添亮點，亦是送禮的優質選，TASAKI以大自然為靈感設計kugel和chants兩個Holiday系列新作，特別是Kugel發想自蘋果，因此以阿古屋珍珠象徵蘋果，配上鑲嵌鑽石的果葉，模樣可愛極了，款式包括單墜項鍊、串鍊、耳環與戒指，均為日常能輕鬆搭之作。

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲TASAKI Holiday Collection kugel鑽石珍珠黃K金項鍊，73,000元。

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲TASAKI Holiday Collection kugel 鑽石珍珠櫻花金戒指（左）88,800元，鑽石珍珠白K金耳環79,300元。

TASAKI chants系列則以溫潤的櫻花金勾勒出三瓣花瓣輪廓，並鑲美鑽點綴當中的弧線，珍珠恰好就落在與其相對的位置，在視覺上恰好達到平衡，同時展現清新優雅的風格。

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲TASAKI Holiday Collection chants鑽石珍珠櫻花金耳環（左）175,000元，鑽石珍珠櫻花金項鍊114,000元。

飛舞的玫瑰花瓣造型珠寶Les Pétales Place Vendôme Rosés，已是MIKIMOTO極具辨識度的系列，歲末佳節前夕推出璀璨粉紅金色款式，讓美鑽灑落在飛揚的玫瑰花瓣上，與珍珠緊緊相依；更具節慶感的設計為雪花鑽石造型珍珠珠寶，完美呼應冬日佳節氣氛。

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme Rosés系列戒指（上）202,000元，耳環240,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO雪花造型珍珠手鍊，53,800元。

不僅珍珠能為節慶派對穿搭增添光彩，會隨著身體律動輕晃的流蘇珠寶也極具吸睛效果，日本輕珠寶品牌AHKAK以華麗水晶吊燈為靈感創作chandelier系列，項鍊上成排的鑽石流蘇流洩而下著實閃耀，chandelier hoop耳環則於K金環圈中央垂墜搖曳的鑽石，華麗也彰顯個性美。

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴AHKAH靈感源自華麗水晶吊燈的chandelier系列珠寶。（圖／AHKAH提供，以下同）

▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 節慶珠寶 。（圖／公關照）

▲AHKAH chandelier grand 18K金鑲鑽項鍊（左）68,400元，chandelier hoop耳環30,200元。

關鍵字：

亮珠寶, TASAKI, MIKIMOTO, AHKAK

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