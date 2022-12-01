徐若瑄意外打卡「巨大LV行李箱」！聯名草間彌生讓東京鐵塔也變色

▲草間彌生捧著LV南瓜，超級可愛。（圖／翻攝LV官網）

記者林明瑋 / 綜合報導

草間彌生捧著招牌南瓜，定神一看，上面不是圓點，是LV Monogram！睽違10年，LOUIS VUITTON（路易威登）再度與草間彌生合作，將在明年1月推出LV x YAYOI KUSAMA聯名系列，不但開派對找來大票明星站台，還在東京街頭設立各式裝置，人在東京的徐若瑄，站在街頭想拍新宿東口貓咪，沒想到貓咪下方巨大的LV聯名行李箱隨之入鏡，成就了一場意料之外的打卡驚喜。

▲徐若瑄拍新宿東口貓咪3D動畫，下方的LV x YAYOI KUSAMA行李箱也入鏡。（圖／翻攝vivianhsu.ironv IG）

2012年LV首度與草間彌生攜手，打造了視覺效果極為強烈的系列，紅白圓點、櫥窗裡「觸手」般的裝置，以及從代表作南瓜衍生而成的黃底黑點設計，至今仍令人難忘，今年5月LV在聖地牙哥發表的2023早春系列中，幾款包包上出現彩色圓點，或者大大小小的圓形金屬裝飾，正是預告著最新LV x YAYOI KUSAMA系列蓄勢待發。

▲2012年草間彌生（右）與LV的聯名之作，如今看來仍時髦，毫無年代感。（圖／品牌提供）





▲最新聯名系列形象照，模特兒竟跳到草間彌生頭頂上！（圖／翻攝LV IG）





▲東京鐵塔（左）點燈、增上寺的藝術裝置。（圖／翻攝LV IG）





▲東京車站（左）、涉谷街頭，都有LV x YAYOI KUSAMA的蹤跡。（圖／翻攝LV IG）

聯名系列再過1個多月就要正式登場，官網以倒數計時鐘盛重迎接，釋出的形象照中，草間彌生捧著佈滿LV Monogram的南瓜、模特兒拿著白底圓點Capucines包站在草間彌生頭上，顯得荒誕又俏皮可愛，除此之外，更在東京多個著名地點呈現相關裝置，東京鐵塔亮起圓點與LV字樣，涉谷多棟大樓有巨幅草間彌生廣告、增上寺前大型LV標誌，晚上還能看見東京鐵塔點燈，連成一氣，鋪天蓋地展現聯名威力。

徐若瑄近日在日本工作，路過看到著名的「新宿東口貓咪」3D影像，興奮地指著貓咪拍照，po文留言「有隻好大的貓看著我」，其實照片中除了大貓，她還拍到了下方的LV x YAYOI KUSAMA行李箱，一次打卡囊括兩個影像。

▲木村光希穿金色短洋裝配黑夾克，彩色圓點Alma包。（圖／品牌提供，以下同）





▲TWICE娜璉以抹胸上衣與褲裝，展現小性感。





▲日本混血名模Rola提著鮮豔的黃底黑點Twist包。

而日前舉辦慶祝聯名系列的派對，星光閃閃，明星們各自以不同的造型詮釋LV x YAYOI KUSAMA系列，木村光希穿著金色短洋裝，搭配彩色圓點Alma包，青春亮麗又帶著帥氣感，TWICE的娜璉選擇抹胸褲裝、手提聯名款Dauphine包，微微的性感很適合當作派對穿搭範本，日本混血名模Rola手上的黃底黑點Twist包相當醒目，此外，包括菊地凜子、長谷川京子、NCT 127成員Yuta等人，都受邀出席。

解封後已經有不少人飛往日本玩耍，如果正好在東京，不妨找找看還有哪些地點有LV與草間彌生聯名的精彩裝置，一一踩點很有趣。

▲菊地凜子（上至下）、NCT 127成員Yuta，都參加了慶祝LV x YAYOI KUSAMA聯名系列的派對。





▲在LV 2023早春秀上率先曝光的LV x YAYOI KUSAMA聯名包款。

如果人不在東京而在邁阿密，那麼千萬別錯過 12 月 1 日至 3 日在邁阿密海灘會展中心，舉行的Art Basel Miami Beach 藝術展，LV在其中展出多件與知名藝術家合作的作品，包括草間彌生親自創作的兩尊蠟像、村上隆在LV古董行李箱上的熊貓雕塑，還有與草間彌生最新聯名，且尚未在其他地方曝光的包款，精彩程度可見一般。

▲Art Basel Miami Beach 藝術展中，LV展出與知名藝術家合作的作品。

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