台北101迎雙跨年超多場景「打卡超威」　60場活動史上最多

▲「新年驚艷101」公開多個由名師設計的網紅打卡景點，讓101跨年更有特色。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣地標台北101今（12／1）對外宣布雙跨年活動，整合大樓、商場、觀景台3個場域，設計多樣打卡景點預計讓民眾拍美照，從戶外燈飾、精品耶誕樹，到商場內的華麗耶誕場景，串連至觀景台快閃書屋、高樓空中花園，共計近2個月的跨年期間共有60場活動，比去年多近一倍。

▲台北101雙跨年活動，佈置多點打卡場景。（圖／101提供）



從12月起台灣戶外口罩解禁，適逢台北將迎來睽違20年的台灣燈會，主燈將落在國父紀念館，信義區地標台北101推出史上為期最長、內容最豐富的雙跨年系列活動「新年驚豔101」，從耶誕節、跨年一路到農曆新年與元宵節全塞滿，讓你隨時到101都有得玩。

業者表示，今年首次以101棵精品等級的諾貝松、檀香柏以及銀柏，搭配鑽石、珍珠、紅寶石以及璀璨水晶球等精緻奢華吊飾，並結合象徵和平的北極熊、代表高貴的白色孔雀、火紅兔兔與精品萌兔，以及代表女性溫柔的粉紅色系羽毛、珍珠等，打造原木大地色系的「絢麗森林」、高貴雪白色系的「閃耀之冬」、搶眼火紅的「樂遊耶誕」、以及高貴粉紅色系的「甜夢之城」四大耶誕主題情境，Cartier設計高達12公尺高的巨型耶誕樹，則座落在購物中心四樓都會廣場。

建築物外圍炫爛亮麗燈飾「玫瑰光廊」、「夢幻馬車」、「火樹銀花」，以及羅馬藝術家Pietro Ruffo設計的Dior無限之夢，與Harry Winston祈願耶誕樹，也成為晚上的耀眼景點，台北101觀景台則有「耶誕雲端故事屋」，具有各國耶誕圖書與溫馨聖誕小屋氛圍，讓親子共讀有了全新的體驗，假日更有耶誕老公公出沒，陪伴孩子分享耶誕節的故事，開放大小朋友報名參加。

▲觀景台有快閃書屋，充滿濃濃耶誕氣氛。（圖／記者湯興漢攝）

台北101表示，在12月每周周末下午兩點到四點，於5樓觀景台互動長廊舉辦「耶誕搖擺爵士樂 Let’s dance」；89樓觀景台則於每周六日下午推出「躍上雲端 耶誕新年弦樂會」邀請19所國中小學及大學弦樂團共襄盛舉慶佳節。