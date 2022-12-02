命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvn_drama

娶到合適的好老婆不僅家庭幸福和樂，有些女生還會成為先生事業上的助力，或是很會規劃、管理資產，讓生活越過越好、越來越富裕，也就是俗稱的「旺夫運」！微博擁有超過15萬粉絲的星座專家就公開天生命中帶才、最有旺夫運的3大星座女，尤其Top 1本身很聰明能幹，又很會過生活，娶到等於賺到。

Top 3：獅子座



獅子座女生相對於一般女生來說，個性比較強勢一些，她們本身很要強，也很注重生活品質，所以不太會是容易滿足的性格，不僅是會要求另一半，連自己也都會很努力賺錢。她們會非常積極的朝著自己想要的生活方向努力前進，就算中途遇到什麼困難、障礙，她們也不會退卻，因為她們有自己的王冠要守住，不會隨便低頭。

Top 2：天秤座



待人和氣的天秤女，可說是美貌與智慧兼具的代表，在許多人眼中，她們是很好的對象，漂亮聰明、明事理又溫柔，而且她們通常情商高，人脈也廣，在很多方面都能幫到另一半。而且天秤女對於自己的另一半會很信任，不管在工作或生活上，都很願意和另一半站在同一陣線，盡力輔助，她們也能給丈夫充分的空間，不會任性的要求很多，可以說娶到天秤女的人，都會擁有十足的幸福感。

Top 1：金牛座



金牛座女生雖外看起來比較害羞內斂，但其實她們本身很能幹又聰明，對內的時候很有主見，有時甚至會有點強勢，加上她們還是很會過生活的類型，遇到事情很穩重踏實，更是理財小能手，很會累積財富。和金牛女結婚生活，另一半的生活品質會提升不少，而且通常會越來越富裕，因為她們不僅會督促先生好好努力，她們也會努力做好所有自己能做的一切，跟著另一半一起奮鬥。

