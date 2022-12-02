Nike竟然出了這麼時髦的手袋？　冰心色＋抓絨材質根本冬季專屬

記者王則絲／台北報導

最近網路上出現一款「Nike新手袋」，以清冷的冰心色調搭配上抓絨材質，在冷冷的冬天拎上再適合不過了，但是這樣的設計，讓人不禁懷疑Nike推出了這麼時髦的手袋嗎？原來這款新手袋是由英國藝術家Tega Akinola，通過二手服裝面料重新設計而成，可愛外型在網路上掀起討論。

▲藝術家Tega Akinola新帶來Nike手袋作品。（圖／翻攝自IG@tegaakinola）



藝術家Tega Akinola其實名氣不小，先前她便曾運用Nike的襪子改造成一雙高跟鞋，後來也嘗試過各種不同材質與設計的款式，是她的代表作之一。這回Tega Akinola同樣採用了Nike的二手品服飾，以抓絨的面料為主，創作出外型方正的小巧手袋，不同的掀蓋方式都很實用可愛，共通點是Swoosh Logo絕不會少，Tega Akinola最新創作的Nike手袋，有淡淡的冰心藍色與灰色，清冷色調特別適合冬季，她也寫下註解：「perfect for winter.」

其實不只有Nike，The North Face、Patagonia⋯⋯等時下年輕女孩們熱愛的運動品牌，都是Tega Akinola的靈感來源，保留品牌原先的標誌性Logo元素，再用簡單時髦的輪廓重新創造，便賦予二手品全新的樣貌，且Tega Akinola的作品全是她手工製作，她會與平台APOC Storec合作上架這些作品，幾乎每次都是一掃而空。

▲更多Tega Akinola過往的作品。（圖／翻攝自IG@tegaakinola）