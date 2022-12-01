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不餓就是飽了！盤點瘦子的「6個好習慣」，難怪胖不起來

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▲▼盤點瘦子的「6個好習慣」，難怪胖不起來 。（圖／Pexels）

▲瘦子對飽的定義就是「不餓」。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily　

有時候變胖並非因為吃得多，而是錯誤生活習慣使然，觀察身邊一些擁有苗條身材的人，學習他們的習慣，你也能吃出好身材，盤點瘦子們生活中的相似之處，或許能給你一點新的啟發。

#不想吃了就會放下筷子

胖子總是擔心吃不飽，而瘦子對飽的定義是不餓，他們不太會為了吃而吃，或是到了三餐時間非要吃飯，吃飯只吃七分飽，不會吃撐，絕不會勉強自己把東西通通吃進肚子裡。

▲▼盤點瘦子的「6個好習慣」，難怪胖不起來 。（圖／Pexels）

#對食物很挑嘴

他們吃東西通常很挑，如果遇到不喜歡吃的，一口都不想碰，寧可餓肚子也不吃不喜歡的東西，對於食物通常很有堅持。

#吃飯速度很慢

他們吃飯不是狼吞虎嚥型，喜歡慢慢吃，他們的速度通常都是墊底的，喜歡細嚼慢嚥，將速度放慢也較容易有飽足感。

▲▼盤點瘦子的「6個好習慣」，難怪胖不起來 。（圖／Pexels）

#喜歡喝水

和飲料比起來，他們更愛喝水，而且並非口渴才補水，而是把喝水當成一種生活習慣，補足水分才能帶動體內代謝，降低變胖的可能性。

#不會暴飲暴食

很多人心情好或是難過時，總喜歡用暴飲暴食來發洩情緒，瘦子們不太會因為情緒這樣做，他們寧願放空、什麼事情都不要做。

▲▼盤點瘦子的「6個好習慣」，難怪胖不起來 。（圖／Pexels）

#很重視睡眠

習慣熬夜、晚睡都容易影響身體機能，導致發胖機率提升，瘦子普遍重視睡眠，累了就睡，讓身體維持正常新陳代謝。

關鍵字：

瘦子, 習慣, 發胖

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