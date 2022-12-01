落髮快看！盤點5個「養髮小秘訣」，早一點睡覺超管用

▲落髮年齡日漸下修。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

「落髮」已成熱搜關鍵字，現代人越來越早面臨到掉髮困擾，使得如何養髮成為重點，盤點日常養髮小妙招，讓你頭髮牢固、強韌度提升，頭髮豐盈了，看起來相對減齡。

#多補充黑色食物

以中醫理論來說，腎主髮，黑色入腎，建議可以多吃黑色食物來幫助養髮，像是黑芝麻、黑豆都對生髮很有幫助。

#補充維生素B群

維生素B群和頭髮健康息息相關，它有助於產生紅血球與血紅素，血紅素將氧氣和營養物質帶到頭皮和毛囊中，使髮絲健康，營養師也提醒，吃東西時應避免油膩或是過多甜食攝取，能減緩落髮困擾。

#洗頭前先梳頭

建議在洗髮前先將頭髮梳開，頭髮梳順之後，能避免洗髮時大力拉扯，洗髮後也需要全部吹乾，別濕著頭髮就入睡，頭髮濕潤比乾髮時來得脆弱，這時候拉扯容易導致落髮。

#凡事不要想太多

有時候落髮是因為生活壓力使然，建議盡量保持心情愉悅，並找到好的方式來紓解情緒，有時候焦慮想太多也是造成落髮的原因。

#早一點睡覺

晚睡或是熬夜都會影響身體代謝，建議每天睡滿7小時，讓體內代謝能正常運作，若是睡眠不足導致氣虛，容易讓頭髮脫落，務必要注意。

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