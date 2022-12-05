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原來垃圾袋有這麼好躺？　藝術家作品「垃圾袋沙發」展出掀話題

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記者王則絲／台北報導

日前於美國邁阿密舉辦的「Design Miami」設計展上，出現一項令大家目瞪口呆的家具。一張由藝術家 Harry Nuriev 所創造的「垃圾袋沙發」於設計展上展出，曝光後在網路上反應很大，好幾個大垃圾袋堆成一堆，就能當作一張沙發，甚至還很好躺？看似相當隨性的作品，其實背後有著設計師想傳達的理念。

▲垃圾袋沙發 。（圖／翻攝自IG）

▲藝術家Harry Nuriev於設計展上展出「垃圾袋沙發」。（圖／翻攝自IG@harrynuriev，以下同）

身兼藝術家、建築師和家具設計師的Harry Nuriev，其設計經常在IG上掀起關注，他走的並不是正統的路線，而是以獵奇的方式、灌注理念來打造，像先前以BALENCIAGA舊衣打造的沙發，便吸引不少目光。

今年邁阿密設計上，Harry Nuriev又帶來了吸睛作品，這回他以非常粗暴、直接的方式，運用了15個黑色大垃圾袋排列堆疊，設計出了「The Trash Bag Sofa 垃圾袋沙發」，但其實他並不是真的用廉價塑膠袋來完成作品，黑色垃圾袋其實是由皮革製成，並將每個垃圾袋都互相縫合組成，光滑的表面呈現塑膠的平滑感，非常逼真，內含泡棉材質，坐起來、躺起來就跟你家的沙發一樣舒服。

▲垃圾袋沙發 。（圖／翻攝自IG）

▲垃圾袋沙發 。（圖／翻攝自IG）

就像是先前BALENCIAGA的垃圾袋包、YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA運用大垃圾袋陳列的方式，多多少少都蘊含了與資本主義對立的意象；Harry Nuriev藉由「垃圾袋沙發」想傳達的是，「我想要藉由將物體給予人的視覺，和它的本質分開，將其轉化為超越感知的東西。」表示希望人們不被既定的想法束縛，光看事物的外表，是無法真正理解本質的。

關鍵字：

垃圾袋沙發, 沙發, 黑色垃圾袋, 邁阿密設計展

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