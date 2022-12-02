營養師曝「改善痘痘肌飲食」4關鍵　2種NG食物快避開

▲營養師建議想改善痘痘肌，可從調整飲食做好內調。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@haeny_gram

許多人都有粉刺痘痘的困擾，就算是進入比較乾燥的秋冬季節，依舊冒不停，撇除清潔保養的部分，有可能你的問題出在飲食上。營養師谷傳玲就表示，痘痘肌族群要從調整飲食做好內調，她也總結改善痘肌情況的飲食關鍵「2吃2不吃」，照著做就能幫助養成不長痘好膚質。

＃不吃高GI食物



高GI值的食物要盡量少吃，因為高GI食物吃完後會讓血糖往上飆升，血糖高會促進皮脂分泌，就容易引起痘痘大爆發。而GI值高的食物主要都是甜食、精緻碳水還有部分水果，像是蛋糕、甜甜圈、鬆餅、奶茶、巧克力、白米飯、白麵包、西瓜、荔枝等。

＃少喝牛奶



有研究表明，牛奶、乳製品裡含有的類胰島素生長因子IGF-1，被認為是長痘的一大關鍵因素，所以無論是全脂牛奶、脫脂牛奶或是其他乳製品，容易長痘的人都要慎喝，尤其如果發現自己喝了以後會長痘，最好別喝，可改喝豆漿或燕麥奶，但要注意補鈣。

＃多吃低GL食物



GL指的是升醣負荷（Glycemic Load），簡單來說低GL食物就是吃下去以後對血糖影響小的食物，對於減輕痘痘狀況有幫助，同時還能幫助控制血糖，也有利於控制體重。

谷傳玲建議，平時主食可以粗細搭配，全穀物、薯類和雜豆最好占到主食的1/3～1/2，量的話大約1～1.5個拳頭，蔬菜最好吃到2個拳頭的份量，再搭配1個拳頭的低脂蛋白質食物，像是瘦肉、雞肉、魚蝦、蛋等，這樣的搭配就能很好地控制餐後的血糖。而加餐或餐間點心，建議可吃些低GL的水果，像是草莓、李子、柚子、櫻桃等都很推薦。

＃多吃富含維生素A食物



維生素A可促進代謝，能幫助調節皮膚油脂、汗腺，平時可多吃菠菜、南瓜、胡蘿蔔、動物肝臟等富含維生素A的食物。

