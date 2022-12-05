手殘黨也會的圍巾５綁法！又簡單又保暖　輕鬆打造冬季時尚

實習記者黃麗頻／綜合報導

冬天正式到來，走在冷風颼颼的路上，圍巾絕對是最好的禦寒搭擋，如何讓圍巾成為冬日最時髦配件呢？5種「手殘黨也會」的圍巾綁法快學起來，簡單又不怕退流行，讓你這個冬天美得動人！

＃第一種綁法

將圍巾對折，並讓它自然的堆疊，再繞過脖子後方，取一邊圍巾尾巴穿過圓環，翻轉圓環，再將另一邊尾巴穿過圓環，接著調節脖子周圍的鬆緊，謹記「先緊後鬆」的調節方式，可以讓整體造型更加自然。

▲將圍巾自然堆疊，輕鬆營造慵懶氛圍。（圖／翻攝自小紅書@飽飽不飽飽）

＃第二種綁法

第二種綁法和第一種十分類似，不過在收尾的地方有點小小的變化，同樣對折圍巾後繞過脖子後方，將其中一條圍巾尾巴穿過圓環，而另一條尾巴則換一個方向穿過，接著同樣以「先緊後鬆」調整圍巾的鬆緊，輕鬆就綁好。

▲第二種綁法可說是第一種綁法的變奏版！（圖／翻攝自小紅書@oh鳴兒呀、@拾月小昭）

＃第三種綁法

第三種綁法屬於日常隨處可見款的變奏版！先將圍巾自然的圍起，接著把圍巾下方兩條尾巴，塞進脖子下方的圓環裡，再稍作調整，層次感滿分又與眾不同的綁法就這樣完成了！

▲日常必備款綁法！上班族、學生黨快學起來。（圖／翻攝自小紅書@栗子罐頭、@睡不醒的月月）

＃第四種綁法

將圍巾依照2：3的比例自然圍上，讓其中一邊的尾巴長度較長，將較長一端穿過脖子下方的圓環，接著弓起圍巾做出另一個圓環，再將另一條尾巴穿過去，超時髦圍巾綁法就完成，是不是超級簡單！

▲韓國歐膩的超時髦綁法，輕鬆好上手。（圖／翻攝自YouTube／Laichan's Wonderland、小紅書@愛喝冰美式的然＿）

＃第五種綁法

圍巾竟然可以變成披肩！把圍巾自然披掛在肩上，將靠近身體的兩條圍巾尾端打上兩個結，只需固定不易鬆開就好，不需要綁太緊，接著翻轉這個結，套過自己的頭頂，稍微調整角度輕鬆完成時尚披肩！

▲第五種綁法讓你圍巾、披肩一次擁有！（圖／翻攝自小紅書@UMI米米小姐、YouTube／Laichan's Wonderland）

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