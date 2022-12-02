FENDI O'Lock餐盤「首個家飾系列」美翻！Versace 還有水晶隨行杯

記者鮑璿安／綜合報導

為了讓生活質感深入家中每個角落， FENDI Casa首個家飾品與生活風格配件系列登場，代表性O'Lock符號的瓷器組、托盤，或是療癒香氛蠟燭，彰顯濃烈設計感。而Versace 2022年假期家居系列則是以經典印花圖案點綴，在年末時刻入手，絕對是種奢華舒適享受。

FENDI Casa 品牌推出首個家飾品與生活風格配件系列

▲FENDI Casa首個家飾品與生活風格配件系列，融入O'Lock 和 FENDI Roma元素的瓷器組 。（圖／品牌提供）

運用天然木材鑲嵌出 FENDI 所鍾愛的 Pequin 條紋，加上時尚迷所熟悉的O'Lock 和 FENDI Roma元素，構成了這一系列的設計主軸。品牌多元品項包括瓷器組、盒子、托盤及燭台，隨著Fendi O'Lock 橢圓外型交錯帶來可柔可剛的視覺享受。





▲玻璃杯、皮革收納盒以及香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

此外，Silvia Venturini Fendi 攜手母親 Anna Fendi 設計玻璃杯，由她帶領下FENDI 在1987年迎來FENDI Casa 系列，成為首個推出家居產品的精品，這款玻璃杯系列的設計靈感源自於她的私人收藏品，以透明與黑色組成鮮明廓形。另也有皮革收納盒、中性色調的舒適羊絨材質居家織品、香氛蠟燭為居家時刻創造儀式感。

Versace 2022年假期家居系列

▲水晶不鏽鋼隨行杯、水晶毛巾托特包以及拖鞋 。（圖／品牌提供）

Versace 2022年假期家居系列以品牌的經典印花圖案點綴琳琅滿目的高級紡織品和家飾品，涵蓋浴袍、餐具以至旅行用品系列。此外，鑲滿水晶的不鏽鋼隨行杯也體現奢華本色，閃爍的水晶勾勒出品牌特色元素和圖案，令人眼前一亮。