凱特王妃搶先穿上2023代表色「Viva Magenta」！不愧走在時尚尖端

記者王則絲／台北報導

國際色彩權威機構Pantone於今（2日）公布2023年年度代表色為「Viva Magenta 18-1750」，濃烈高雅的紫紅色代表了旺盛的活力以及勇敢無畏，成為「力量」的新象徵；而目前正於美國波士頓參訪的凱特王妃（Kate Middleton）竟是搶先將Pantone 2023代表色穿上身，1日時身穿相似的紫紅色套裝亮相，不愧是走在時尚的最前端。

▲凱特王妃搶先穿上Pantone 2023代表色。（圖／達志影像）



2023年代表色「Viva Magenta 18-1750」為一種深沉卻濃烈的紫紅色調，靈感取自於天然的胭脂紅色染料，繼2022年的「Very Peri 17-3938」長春花藍，代表自信活力與激發創造力，2023年的「Viva Magenta」更多的是無懼、勇敢的意象，充滿活力且樂觀，混合色調也表示著反叛精神，鼓勵大家多表達自己的想法，同時也是一種大膽、充滿智慧和包容一切的顏色。

▲Pantone公布2023年度代表色「Viva Magenta 18-1750」。（圖／翻攝自官網）



英國威爾斯親王（Prince of Wales）威廉與凱特王妃近日正於美國波士頓出訪，第二天行程當中，凱特王妃穿著Roland Mouret的西裝套裝，搭配同色系的CHANEL手提包與Gianvito Rossi尖頭高跟鞋，內斂紫紅色系正好就是Pantone 2023代表色！在凱特身上顯得十分優雅、有女人味，且威廉也巧妙搭配同色系的針織衫在西裝內，完成兩人的造型巧思，只能說凱特不愧是走在時尚尖端的人物，搶先所有人穿上了「Viva Magenta」。

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