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時尚圈刮起網球風　CHANEL度假系列超燒、Jacquemus X Nike被封最美聯名

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實習記者黃麗頻／綜合報導

時尚圈千變萬化，隨著各大精品與運動品牌雙雙聯名，譜出一段運動時尚風潮，而其中「網球」似乎是本季的時尚焦點，不僅Miu Miu、Jacquemus推出一系列單品，連寶格麗（BVLGARI）也加入這股風潮，CHANEL更以網球拍的外型打造成渡假系列包款，一起來看看他們都出了些什麼單品吧！

＃Jacquemus

說到帶起「網球」風潮，Jacquemus絕對是首當其衝的代表，話題度超高的Jacquemus X Nike聯名，推出一系列網球連身服、POLO衫等經典單品，核心主題皆環繞在「網球」周圍，以極簡風格，重新詮釋90年代女性運動服飾系列，不僅融合Jacquemus一貫的精神，也不失Nike的專業性，更獲得「2022最美運動服」的美名。

▲時尚圈刮起網球風。（圖／翻攝自IG@miumiu,@jacquemus）

▲Jacquemus與Nike的聯名系列商品超具話題性！（圖／翻攝自IG @jacquemus）

＃Miu Miu

Miu Miu在2022秋冬系列，帶著一系列網球運動服強勢回歸，從甜美上班族搖身一變，成為運動狂熱者，低腰的迷你百褶裙在Y2K風潮催化下，打破常規，讓運動服不再只是運動專屬，穿上大街也超時髦；Miu Miu更藉此將「tennis skirt（網球裙）」推上時尚熱潮，讓人不得不佩服起Miuccia Prada，快跟著風潮，換上迷你百褶裙吧！

▲時尚圈刮起網球風。（圖／翻攝自IG@miumiu,@jacquemus）

▲Miu Miu攜Y2K風潮回歸，更帶起網球裙炫風。（圖／翻攝自IG @miumiu）

＃BVLGARI

猶記今年4月寶格麗丟下一顆震撼彈，宣布與法國品牌Casablanca攜手合作打造一系列全新配件，該系列以「Après Tennis（網球運動風）」為創作核心，將運動休閒氛圍注入奢華高雅的手袋中，並大量使用綠白色系搭配，為寶格麗手袋帶來全新意象，扭轉大眾的既定印象，經典的Serpenti Forever蛇頭包更多一股活力氣息，吸引不少人搶著入手。

＃Chanel

於摩洛哥登場的Chanel 2022/23 Cruise度假系列大秀，其中一大亮點便是網球拍造型的肩背包，不免讓人聯想起那場歷史悠遠的蒙地卡羅網球大師賽；融合Chanel的經典元素，打造黑鑲邊的白色菱格紋網球拍造型肩背包，運動感十足，更有一絲向品牌致敬的意味，有望成為下一個爆款手袋。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲網球拍造型肩背包運動感十足，有望成為下一個爆款手袋！（圖／品牌提供）


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關鍵字：

網球運動風, 時尚圈, Miu Miu, 百褶裙, Jacquemus, Nike, Chanel, Bvlgari, Y2K

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