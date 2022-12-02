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GUCCI展出270萬元喜馬拉雅鱷魚包　加碼公開從未曝光的極美禮服

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記者王則絲／台北報導

GUCCI一年一度的VIP展覽於近日展開，今年大手筆包下中視攝影棚，以「巨星片場」的概念打造《Gucci Ciné》6 大展區，致敬好萊塢黃金年代，場內展出高達270萬元的珍貴喜馬拉雅鱷魚包，以及未曝光過的多款極美訂製禮服，替觀眾帶來一場巨星般的體驗。

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲gucci cine 。（圖／記者王則絲攝）

▲《Gucci Ciné》珍稀皮革包款展區，其中「本場最貴」為這只喜馬拉雅鱷魚皮竹節包，要價270萬元。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

《Gucci Ciné》6 大展區包括獨特珍稀皮革包款、精緻生活珠寶腕錶、私人訂製禮服、DIY訂製單品、義式風格旅行箱包和密室酒吧。首個展間率先公開眾多珍稀皮革包款，不同於過往多選用紅、綠、黑白色系的珍稀皮革，這回特別從世界各地調來特殊顏色展出，像是漸層寶藍色鱷魚皮包款，以及絕美的乾燥玫瑰粉色，其中最值得一看則是「本場最貴」的喜馬拉雅鱷魚皮竹節包，要價高達270萬元，是藏家們的夢幻逸品。

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲《Gucci Ciné》展出精緻生活珠寶腕錶。（圖／品牌提供）

身為巨星，珠寶、腕錶不可缺少，本次展覽珠寶系列以精緻生活為題，並不似High Jewelry的巨鑽浮華，以小克拉數的作品為主，其中最具特色的是GUCCI經典的獅頭系列，獅子嘴巴咬著寶石的造型，象徵帶來財富；腕錶展出代表性的蜜蜂系列與酒神系列，包括黑瑪瑙、虎眼石、孔雀石三色面盤，錶圈內緣的鋸齒刻槽，靈感來自幸運錢幣的幣紋。

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲《Gucci Ciné》復古攝影棚。（圖／品牌提供）

展覽中最大必拍空間非「Gucci Valigeria旅行世界」攝影棚展區莫屬，現場放置橘色的FIAT古董車，以及GUCCI Savoy復古旅行箱系列，在此擺拍經過後製，將能營造置身百年前異國街頭的氛圍。

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲《Gucci Ciné》訂製禮服專區。（圖／品牌提供）

於訂製禮服專區，展出許多秀場、紅毯都不曾曝光過的華麗禮服，延伸自Love Parade系列的好萊塢黃金年代設計，能看到許多羽毛、亮片、刺繡等元素，最珍貴的一套藍綠層次復古禮服要價270萬元，上半身香緹蕾絲鑲嵌水晶刺繡，製作耗時180小時，下半身裙襬綴有駝鳥羽毛，需耗時70小時完成。拍完棚拍、挑好訂製禮服，擁有專屬的休息室才是巨星待遇吧？展區不只有VIP專屬休息室，還有隱藏密室酒吧能小酌。

▲gucci cine 。（圖／記者王則絲攝）

▲gucci cine 。（圖／品牌提供）

▲《Gucci Ciné》休息室和密室酒吧。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, Gucci cine, VIP展覽, 喜馬拉雅包, 竹節包

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