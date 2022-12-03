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低預算「精品禮物」清單！DIOR珍珠耳環必敗、COACH愛心手袋超討喜

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文／美人圈

轉眼間已經到了2022年末，交換禮物絕對是年末派對的最高潮！以下小編整理了精品千元到一萬多的低預算禮物清單，CHANEL經典卡片夾、DIOR PETIT CD 耳環經典不失誤，還有超少女的愛心包款也列入其中，趕緊一起來看看吧。

低預算精品禮物推薦

CHANEL 經典卡片夾

精品卡夾絕對是不失敗的好選擇，小巧扁平的設計，方便喜愛小廢包的女孩們隨身攜帶、不占空間！這款卡片夾一共有四格夾層，將品牌最標誌性的Logo、菱格紋集結於一身，是相當經典又不退流行的款式，搭配上防刮耐用的粒紋小牛皮，優雅中又帶有一絲個性感。

2022低預算「精品禮物」推薦！CHANEL卡片夾、DIOR珍珠耳環必敗，YSL萬元有找就能收

▲CHANEL 經典卡片夾，NT$14,000。（圖／CHANEL）

Louis Vuitton CHARM SQUARE 太陽眼鏡

太陽眼鏡除了是一年四季防曬的好幫手，也是日常增加造型感的配備！這款LV Charm Square太陽眼鏡設計以特大方形打造，鏡臂附有可拆式LV Initials標誌及Monogram花卉圖案吊飾，為柔美造型帶來現代氣息！鏡片飾以Monogram花卉圖案，配上精緻的LV刻紋標誌，任一女孩看了都心動不已。

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▲Louis Vuitton CHARM SQUARE 太陽眼鏡，NT$19,900。（圖／Louis Vuitton）

LOEWE 金屬Anagram耳環

精品耳環也是交換禮物好選擇！紅遍全球SNS的Anagram經典系列，最新形象設計出自於創意總監Jonathan Anderson，由四個花體字L所組成的字母Logo，以簡潔俐落、細緻優雅的形象擄獲不少人的心，尤其是這款金屬耳環，無論是休閒風格，稍微正式一點的場合都可以搭配上它，輕鬆就為造型增色不少。

 

▲LOEWE 金屬Anagram耳環，NT$12,000。（圖／小紅書@西班牙小福浪、LOEWE）

COACH HEART 斜背手袋

誰可以抵擋既俏皮又浪漫的愛心造型呢？這款COACH愛心造型斜背手袋超級討喜，以無比柔軟的棒球手套鞣製皮革打造而成，綴有經典Signature金屬配件，無論是白天約會還是晚上外出跟姊妹們聚會都超吸睛，當作年末充滿氣氛的禮物，絕對無可挑剔！

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▲COACH HEART 斜背手袋，NT$14,800。（圖／COACH）

CELINE 金色黃銅MAILLON TRIOMPHE頸鍊

精品LOGO項鍊一樣是不出錯首選！低調又好搭配的CELINE TRIOMPHE項鍊選用金色黃銅材質，以簡約又經典的LOGO作為主設計，搭配上雙鍊條，好搭配又不易過時，無論是單獨戴、疊戴都很好看。

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▲CELINE 金色黃銅MAILLON TRIOMPHE頸鍊，NT$19,500。（圖／小紅書@MES覓所中古、CELINE）

DIOR PETIT CD 耳環

DIOR Petit CD 耳環是許多女孩入門精品類飾品的首選！以經典CD LOGO搭配上垂墜珍珠，玫瑰金色再加上溫潤的珍珠光澤，真的超級溫柔優雅顯氣質，保證一戴上就能立刻抓住大家目光！

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▲DIOR PETIT CD 耳環，NT$13,500。（圖／小紅書@春日十則、DIOR）

BURBERRY 經典格紋羊絨圍巾

提到BURBERRY就會聯想到經典的羊絨圍巾！這款圍巾印有經典花紋，並且多達27種色選，還有提供私人印記服務，選擇喜愛的顏色，添加至多3枚姓名縮寫字母繡標，打造個性化專屬圍巾，聖誕節收到這款心意滿滿的的禮物一定會開心到不行。

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▲BURBERRY 經典格紋羊絨圍巾，NT$18,200。（圖／BURBERRY）

YSL OPYUM裝飾金色黃銅手鏈

YSL這款OPYUM金色黃銅手鏈，以細緻的金色黃銅手鏈搭配上橫向互鎖YSL裝飾，還有SAINT LAURENT刻字吊牌，簡單就帶出品牌辨識度！重點是不用萬元就可以擁有，無論是送禮自用都是最佳首選。

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▲YSL OPYUM裝飾金色黃銅手鏈，NT$8,800。（圖／YSL）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 年末, 禮物

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