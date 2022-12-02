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泡腳不只驅寒這麼簡單！　5大好處一次看、還能養顏美容　

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實習記者黃麗頻／綜合報導

民間流傳一個說法：「春天泡腳，升陽固脫；夏天泡腳，暑濕可祛；秋天泡腳，肺潤腸濡；冬天泡腳，丹田溫灼。」泡腳是一個十分經濟實惠的養生方式，尤其在冬天，泡腳還可以驅寒，改善手腳冰冷的情況，除此之外泡腳其實還有其他好處，讓我們一起來看看吧！

＃驅寒

隨著季節迎來冬季，手腳冰涼的情況時常發生，而泡腳是很好溫中散寒的方式，不僅能暖身健體，還能利用水的溫熱作用，擴張足部血管，增高皮膚溫度，從而促進及改善血液循環。

▲足浴,泡腳,舒緩,拉筋,放鬆。（圖／pexels）

▲泡腳除了能驅寒，還有許多好處！（示意圖／pexels，下同）

＃調整內分泌、去濕氣

足部附近是眾多臟器經絡的聚集之處，包括脾經，常泡腳可減少脾虛所導致的體內邪濕，健脾利水、疏通經絡，此外泡腳也可以刺激相應臟器的反射區，調節臟器功能。

＃舒緩肌肉

對於久站久坐的人，這是一項非常合適的減壓活動，泡腳會使下肢血管擴張，從而增加血流，促進氣血運行，加速新陳代謝，既可以舒緩肌肉疲勞，還能改善腿部浮腫。

▲足浴,泡腳,舒緩,拉筋,放鬆。（圖／pexels）

＃養顏美容

相信不少人都聽說泡腳可以「養顏美容」，事實上，泡腳可促進血液循環讓人發汗，這個過程能代謝掉皮膚上的垃圾和毒素，還能幫助身體祛除多餘濕氣，達到消水腫的效果。

＃改善睡眠

泡腳可通過促進足部及全身血液循環，加速血流，驅散足底沉積物和消除體內的疲勞物質，消除疲勞，使人處於休息狀態，從而改善睡眠、提高睡眠品質。

▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

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關鍵字：

泡腳, 足浴

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