世足16強賽開踢！立馬到台北六間運動酒吧，讓你狂歡不孤單

圖、文／MENU美食誌

2022年世足賽在11月正式開打，即將進入16強賽，不想錯過精彩賽事，立馬到運動酒吧感受一下氣氛吧！

HOOTERS美式餐廳信義店

台北市信義區

餐廳戶外能夠近距離欣賞101無敵美景，店內也有螢幕播放著運動賽事，而且每到晚上8點還有精彩的hooters girl跳舞及呼拉圈表演，餐廳的氣氛非常的棒。

▲HOOTERS美式餐廳信義店。（圖／美食客Looksun提供）

ON TAPBAR

台北市大安區

星期一到五都有不同的主題night，地下室還有提供撞球跟飛鏢。On Tap是一間充滿英式風格的餐酒吧，裡面就像聯合國一樣，外國人相當多！

▲ON TAPBAR。（圖／美食客syyyliu提供）

吾家可歸

台北市大安區

裝潢帶著美式工業風的氣氛，主打各類異國料理和調酒。另外還有推出宵夜隱藏料理及Happy Hour紅白氣泡酒暢飲的活動。店家目前只能付現，無法刷卡喔！

▲吾家可歸。（圖／美食客Paula Chen提供）

WAITING BISTRO

台北市大安區

店內販售數十種各國啤酒，嚴選自歐美、亞洲、台灣。屬於歐式餐酒館，雖是開放式廚房，卻沒有油煙味！氣氛悠閒自在，適合與朋友家人看著球賽或小酌聊天。

▲WAITING BISTRO。（圖／美食客吃貨系律師 嫣嫣提供）

89 LOOP SPORTS BAR

台北市中正區

想要玩飛鏢、Beer Pong，大口飲酒，怎能錯過89 LOOP。除了擁有上百種各式創意調酒之外，店家還會定期舉辦各種活動！絕對讓你玩得盡興，不想回家。

▲89 LOOP SPORTS BAR。（圖／美食客安安提供）

GB鮮釀餐廳台北信義店

台北市信義區

主打各式口感不同的啤酒，許多款啤酒都分別獲得世界啤酒大賽及美國盛大啤酒節等獎項。推薦六小福，一次可以喝到六種不同風味的啤酒！

▲GB鮮釀餐廳台北信義店。（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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