來深坑只吃臭豆腐不夠　阿珠芋圓、烤雞屁股6間在地美食推薦給你

圖、文／MENU美食誌

來到深坑還只吃臭豆腐？6間深坑在地特色美食推薦給你，這篇收藏起來，以後來到深坑不再怕沒口袋名單！

深坑老店阿珠芋圓

深坑街134號

深坑必吃的超人氣老店！推薦由地瓜、芋頭、紅豆、綠豆做成的四色圓，一碗只要銅板價，芋圓軟Q又綿密，配上清甜的糖水刨冰，夏天來一碗絕對超消暑！

▲深坑老店阿珠芋圓。（圖／美食客吱吱一直吃提供）

唐山伯古味酸梅湯

深坑街111號

位在老街中段的唐山伯古味桂花酸梅湯，酸酸甜甜又開胃的酸梅湯非常適合來一杯！喝完這杯，要再多吃幾間美食絕不是問題！

▲唐山伯古味酸梅湯。（圖／美食客上醬女提供）

芭樂嬌烤雞屁股

深坑街118號

位於老廟口旁專賣雞屁股的超人氣小店，外皮酥脆的雞屁股一口咬下還會噴汁，如果喜歡重口味，一定要記得撒上胡椒粉，保准讓你一口接一口停不下來！

▲芭樂嬌烤雞屁股。（圖／美食客PHHWuGB9M4提供）

深坑王水成老店《麻辣臭豆腐》

北深路二段204號

必吃人氣的招牌麻辣臭豆腐，滷到軟嫩的豆腐吸足了飽滿的微辣湯汁，一咬下去湯汁就溢出，另外肥腸鴨血、清蒸臭豆腐也是不能錯過的美味菜色。

▲深坑王水成老店《麻辣臭豆腐》。（圖／美食客微笑百合提供）

老街頭 碳燒豆腐霜淇淋

深坑街55號

標榜全國唯一的豆腐霜淇淋，採用深坑傳統白豆腐製成，天然黃豆味香又濃，其中還散發著微炭燒味，甜度適中且吃起來無負擔。

▲老街頭 碳燒豆腐霜淇淋。（圖／美食客JK享食樂園提供）

LAZY DOG CAFE 伸懶腰

深坑街29號之一

由老屋改建而成的文青咖啡館，招牌是柴犬的可愛圖案，大片的落地窗帶來良好的採光，店家除了飲品、點心之外還有提供輕食及柴犬的商品。

▲LAZY DOG CAFE 伸懶腰。（圖／美食客浮花少年 Vito 食植日記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權