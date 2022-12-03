每個月都痛？營養師教「改善經痛」飲食秘訣＋4招日常保養

▲營養師表示，吃對營養素有助於改善生理期疼痛、不適狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、公關提供

每個月一次的生理期，不僅會影響女性情緒波動，生理上也會有許多不同狀況，尤其不少女生都有經痛的經驗，除了不舒服，有些更痛到影響生活，除了吃止痛藥，從日常飲食中吃對營養也能幫助改善。營養師鄭秀卿就分享能幫助減弱、改善經痛的飲食秘訣和4招日常保養。

營養師鄭秀卿就表示，月經不調產生的經痛是子宮發炎症狀，不同的年齡層，或是針對原發性經痛、荷爾蒙不平衡等不同類型的經痛，必須先釐清原因就能針對體質改善，才能徹底解決經痛問題。

她也提到，像是近年來常被討論的GLA(Gamma- Linolenic Acid) γ次亞麻油酸就能幫助降低體內發炎反應。GLA是一種多元不飽和脂肪酸，但人體不能自行製造，必須從飲食中攝取，來源像是黑醋栗籽油有Omage3、琉璃苣油含有Omage6等，建議生理期期間可攝取含有Omage3、Omage6的食物，能有效減弱發炎反應，幫助舒緩經痛不適。

鄭秀卿更近一步說明，日常飲食中攝取對的營養能幫助舒緩生理期不適，像是平時可以多補充含鈣、鎂、維生素D，維持血鈣濃度，有助舒緩經痛；而針對部分原發性經痛的女性，和體內發炎的關聯較大，如上述提到，建議日常多攝取Omega3黑醋栗籽油或Omega6琉璃苣油；若是荷爾蒙不平衡的經痛症狀，則建議多補充鎂、鋅、維生素B6、維生素C、維生素E等營養素。

除了補充關鍵營養素，鄭秀卿提醒，不良生活型態、生活習慣和自然老化也都會減少GLA，因此維持健康生活型態也是一大關鍵，建議做好以下4招日常保養。

＃飲食均衡



生理期間不宜吃辛辣、油炸、生冷食物，均衡飲食就是每天都要均衡攝取全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類及油脂與堅果種子類六大類食物。

＃維持身體暖和



利用襪子、圍巾、帽子，保持溫暖，避免身體受寒，尤其遇到寒流來襲，準備個暖暖包也很重要。

＃避免過勞



經期間不宜過度操勞或進行劇烈運動，喝酒、熬夜更是要避免，保持充足的休息、睡眠時間充分。

＃遠離壓力



保持心情愉悅遠離壓力，可以維持氣血正常運行，壓力也是情緒的來源，放鬆生活步調、聆聽音樂放鬆心情，都是舒壓良方。

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