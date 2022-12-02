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直播看秀／車銀優穿黑衣襯得臉更帥！和世勳飛埃及看DIOR最新男裝

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記者林明瑋 / 台北報導

精品繞著地球辦秀，除了貼近該季精神與設計，看秀的人也跟著有不同體驗，無論是實際前往或透過網路皆然，DIOR開拔至埃及發表Dior Tears 膠囊系列，並將於台灣時間12月4日凌晨12點舉辦2023秋季男裝秀，韓國男星車銀優穿著一身黑衣現身機場，EXO世勳則是淺色裝束登機，兩人都受邀前往埃及，準備好好欣賞最新系列。

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲車銀優一身黑色裝扮，搭機前往埃及。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲車銀優在飛機上開心揮手。（圖／品牌提供、翻攝eunwo.o_c IG）

車銀優po出在飛機上的畫面，開心揮手並寫下「Egypt」，他的搭機裝相當「實際」，而且全黑造型襯得臉蛋天才更帥，黑色T恤、黑褲，以及小牛皮運動鞋，黑色大衣拿掉腰帶，穿得寬鬆也更舒適。世勳則是紳士路線，以淺藍襯衫、淺灰長褲，外搭灰色拉鍊羊毛衫，單耳戴著藍芽耳機，一派自在。

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲世勳穿著淺色系現身機場。

DIOR 2023 秋季男裝系列選在埃及吉薩金字塔群（The Pyramids of Giza）所在地發表，秀還沒登場，已經讓人有無限想像，12月4日凌晨12點打開下方連結，便能同步欣賞大秀直播。

DIOR男裝創意總監Kim Jones總會與不同藝術家或潮流品牌攜手，除了忙碌於秋季男裝，也和現任Supreme創意總監 Tremaine Emory創立的品牌Denim Tears 合作，推出Dior Tears 膠囊系列。

 Tremaine Emory在社群平台上透露，這系列對黑人藝術家與創意者表達敬意，例如已故美國小說家詹姆士鮑德溫（James Baldwin）、著名爵士音樂家邁爾士戴維斯（Miles Davis）等。Dior Tears 膠囊系列將在開羅大埃及博物館（The Grand Egyptian Museum）發表，雙方的火花很令人期待。

▲DIOR 2023秋季男裝 車銀優 世勳 。（圖／品牌提供、翻攝車銀優IG）

▲DIOR與Denim Tears 合作，將推出Dior Tears 膠囊系列。

▲DIOR的2023秋季男裝秀，在埃及吉薩金字塔群所在地發表。（影／品牌提供）


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關鍵字：

直播, DIOR, 2023秋冬, DIOR MEN, 車銀優, 世勳, Kim Jones, Tremaine Emory, Denim Tears, Dior Tears

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