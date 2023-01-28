馬斯克面試必問「一道題」掌握人才　快筆記起來，把握年後轉職潮！

記者王則絲／綜合報導

許多人在領完年終後，會開始進行轉職計畫，因此按照以往慣例，農曆年後職場將迎來一波轉職潮，而有換工作計畫的朋友們，也是時候該好好準備面試了。全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）曾公開透露，他在面試求職者時必問一道題目，讓他能戳破吹噓者、精準掌握人才，需要新工作的朋友趕快筆記起來，充實自己的面試技能。

▲馬斯克面試時必問一道題目。（圖／達志影像／美聯社）



雖然馬斯克的狂人作風不是人人都看得慣，但他依然是特斯拉（Tesla）與SpaceX的執行長，且現在還是推特（Twitter）的執行長呢，對於他的成就是無可否認的，然而，即便每天行程滿檔，他還是熱衷親自挑選員工參與面試，他曾在一次公開場合中透露他面試時必定會問的「一道題目」：

「請告訴我你遇過最棘手的問題，以及你如何解決那個問題？」

馬斯克表示，他會希望面試者可以透過「仔細分享」來回答，從回答中提及解決問題時的「細節」，來看出眼前這個人是否是擁有貨真價實的經驗與想法，還是只是吹噓而已，因為若是單純吹噓自己的人，是講不出太精確細節的。

▲馬斯克。（圖／路透）



這個問題看似不難，也跟知識比較無關，但為什麼馬斯克一定會問？馬斯克曾說過，他的員工可以沒唸過大學、甚至高中，因為比起學歷，他更重視員工是否具備他需要的長才。其實類似這樣的提問方式，在警檢偵訊時也很常見，嫌疑人必須用越多的細節來證明自己的論述，如果讓對方感覺有所保留，或刻意含糊帶過細節，多半就有點問題存在，且說謊者較不會自己提供更多細節，因為他需要用更多的謊去圓謊，一個不小心就會開始自相矛盾。