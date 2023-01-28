fb ig video ETtoday search mobile

馬斯克面試必問「一道題」掌握人才　快筆記起來，把握年後轉職潮！

>

記者王則絲／綜合報導

許多人在領完年終後，會開始進行轉職計畫，因此按照以往慣例，農曆年後職場將迎來一波轉職潮，而有換工作計畫的朋友們，也是時候該好好準備面試了。全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）曾公開透露，他在面試求職者時必問一道題目，讓他能戳破吹噓者、精準掌握人才，需要新工作的朋友趕快筆記起來，充實自己的面試技能。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克面試時必問一道題目。（圖／達志影像／美聯社）

雖然馬斯克的狂人作風不是人人都看得慣，但他依然是特斯拉（Tesla）與SpaceX的執行長，且現在還是推特（Twitter）的執行長呢，對於他的成就是無可否認的，然而，即便每天行程滿檔，他還是熱衷親自挑選員工參與面試，他曾在一次公開場合中透露他面試時必定會問的「一道題目」：

「請告訴我你遇過最棘手的問題，以及你如何解決那個問題？」

馬斯克表示，他會希望面試者可以透過「仔細分享」來回答，從回答中提及解決問題時的「細節」，來看出眼前這個人是否是擁有貨真價實的經驗與想法，還是只是吹噓而已，因為若是單純吹噓自己的人，是講不出太精確細節的。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克。（圖／路透）

這個問題看似不難，也跟知識比較無關，但為什麼馬斯克一定會問？馬斯克曾說過，他的員工可以沒唸過大學、甚至高中，因為比起學歷，他更重視員工是否具備他需要的長才。其實類似這樣的提問方式，在警檢偵訊時也很常見，嫌疑人必須用越多的細節來證明自己的論述，如果讓對方感覺有所保留，或刻意含糊帶過細節，多半就有點問題存在，且說謊者較不會自己提供更多細節，因為他需要用更多的謊去圓謊，一個不小心就會開始自相矛盾。

關鍵字：

馬斯克, 面試, 轉職, 換工作, 職場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

「玫瑰釋迦」品種爆紅！高顏值粉色表皮、高甜度果肉　夢幻爆棚 5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過 趙露思「5套經典禮服」造型！VERA WANG白紗好仙、印花裙甜成人間水蜜桃 韓「國民姐姐」金美敬10則解憂金句：你能舉起自己就能舉起整個宇宙 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 無印良品、UNIQLO「顯瘦寬褲」推薦！無痛拉長腿　上班約會超好搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面