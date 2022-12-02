草莓控注意！營養師：每天10顆補足維生素C，「這樣洗」農藥不殘留

▲草莓營養價值高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷就代表草莓季來了，冬天正是採草莓、吃草莓的好季節，營養師高敏敏分享，草莓除了美味，營養價值更是多，她分享每天吃10顆就能補足所需維素C，同場加映草莓怎麼洗，別再擔心農藥會殘留。

營養師高敏敏分享，營養師常說的一份草莓，相當於小草莓16顆或是中草莓10顆，一份草莓約為602大卡、碳水為15克，別看草莓小小一顆，其實它的營養很強大。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#維生素C

草莓富含維生素C，能夠增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，高敏敏分享只要吃10顆草莓，就能達到成年人一天中對於維生素C的需求量。

#葉酸

草莓富含葉酸，含量為水果中的第一名，葉酸能幫助製造紅血球，也是孕媽咪必備的營養之一。

#膳食纖維

草莓含有豐富膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，使排便更為順暢。

#鉀

草莓含鉀量偏高，能幫助利尿消水腫，同時調節高血壓，也提醒腎臟病病友必須控制攝取量。

#花青素 + #鞣花酸

內含有花青素和鞣花酸，能夠養顏美容、美白且預防氧化。

#阿魏酸

內含阿魏酸能夠保養同時維持腦部運作，還能幫助降低膽固醇。

▲建議要用流動的水清洗。（圖／Unsplash）

營養師也提醒，草莓雖然好處多，但因為草莓的表皮蛋白易引起過敏，建議易過敏朋友須避開過敏原，同時吃草莓前必須將農藥洗乾淨，以掌握「要吃的時候再洗，洗完馬上享用完畢」的原則，並有4點小建議需要牢記。

1.先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解。

2.再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥。

3.要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉。

4.洗好的草莓需立即食用完畢，因為碰過水會很容易爛掉。